Русские книги в Латвии: "Сталина следовало бы поблагодарить за присоединение прибалтийских государств"

Магазин Mnogoknig также оставил запрос без ответа.
Позиция государства
В свою очередь журналист Apollo связался с несколькими государственными учреждениями, чтобы выяснить, контролируется ли каким-то образом книжный рынок в Латвии.
Представители как Министерства культуры (КМ), так и Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) указали, что в Латвии нет специального контроля за книгами, упомянув ст. 100 Конституции:
"Каждый человек имеет право на свободу выражения. Цензура запрещена".
Выяснилось также, что в Латвии нет "черного списка" книг.
При этом, если бы было принято решение установить особый контроль над книжным рынком в Латвии, пришлось бы решить ряд вопросов, начиная с выделения финансирования и человеческих ресурсов, чтобы такая функция могла выполняться.
В то же время, ссылаясь на ст. 116 Конституции, подчеркивается, что "крайне радикальные" книги в Латвии не должны попадать в книжные магазины или появляться на полках библиотек. В своих комментариях Apollo государственные органы подчеркивают, что в Латвии нет цензуры, но есть Уголовный закон.
Представители ЛНБ отдельно отметили, что книги, содержащие, например, резко антиправительственную или разжигающую ненависть информацию, не заказываются в их коллекции.
Apollo удалось выяснить, что
из упомянутого в статье списка из 38 книг, запрещенных в Украине, в фондах ЛНБ есть одна - книга Николай Стариков "Украина. Хаос и революция-оружие доллара".
Государственные органы указали, что если гражданин видит в книжном магазине или библиотеке сомнительную книгу, например, прокремлевскую или антиправительственную, он может обратиться в Службу национальной безопасности (VDD) или Государственную полицию, где смогут рассмотреть конкретный случай.
В VDD Apollo пояснили, что ведомство оценивает те случаи, когда в содержании книг обнаруживаются возможные признаки уголовного правонарушения, расследование которых входит в их компетенцию.
Полный комментарий: "В таких случаях VDD учитывает не только публикуемый контент, но и такие факторы, как контекст, ситуация, цель лица (лиц), мотивация, регулярность деятельности, масштабы и сопутствующий риск.
Также VDD напоминает, что такие деяния, как публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений (статья 74.1 Уголовного кодекса), подстрекательство к геноциду (статья 71.1) или агрессивной войне (статья 77), разжигание национальной, этнической или расовой ненависти (статья 78), а также призыв оспорить национальную независимость, суверенитет или территориальную целостность Латвийской Республики (статья 81), предусматривает уголовную ответственность".
До сих пор в поле зрения VDD попадали некоторые такие случаи, прошли ведомственные проверки. В то же время VDD еще не возбуждала уголовные дела в отношении содержания книг.
Таким образом, становится понятно, что, на данный момент, книжный рынок в Латвии слабо регулируется и подчинен рыночному закону "спроса и предложения".
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