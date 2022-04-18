Русские книги в Латвии: "Сталина следовало бы поблагодарить за присоединение прибалтийских государств"

А недавно в одном из книжных магазинов был выставлен календарь с изображением Иосифа Сталина на обложке. Разбирательство в тот раз свелось к тому, что такое действие хоть и не запрещено, но не способствует сплочению латвийского общества.

Эксперимент RUS TVNET

Чтобы понять, насколько сегодня доступна литература из списка запрещенной в Украине, RUS TVNET провел эксперимент и попробовал заказать книги в крупнейших магазинах - Polaris, Mnogoknig, а также в интернет-магазине Azon.Market.

Магазин Polaris

На полках в магазинах книг из списка запрещенных в Украине замечено не было. На интернет-сайте kniga.lv подобной литературы тоже не обнаружилось. На запрос о возможности заказать эти книги магазин не ответил.

Магазин Mnogoknig

Как и в первом случае, ни на полках, ни в интернет-магазине запрещенных в Украине книг не обнаружилось.

На вопрос, можно ли заказать какие-то книги из этого списка, в магазине ответили, что "данные книги заказать не сможем".

Интернет-магазин Azon.Market

В ассортименте магазина есть книжка "Киев капут" Эдуарда Лимонова, которую можно заказать сразу. Что касается других наименований, то сотрудники магазина ответили: "Точной даты поступления у нас нет. Воспользуйтесь функцией СООБЩИТЬ О ПОСТУПЛЕНИИ на страничке товара".

Почему мы вообще обращаем внимание на список запрещенных в Украине книг, хотя живем в Латвии? Все просто - потому что указанные книги распространяют дезинформацию, часто имеют признаки ксенофобии и Украина в них считается неполноценным государством. Что в контексте происходящих событий - опасное явление.

Какой сегодня ассортимент в книжных магазинах?

В 2022 году ассортимент книг из России по-прежнему огромен. Жанры самые различные - от любовных романов и детективов до исторических и документальных книг.

Среди них можно выделить авторов, которые имеют прокремлевскую общественную позицию - например, Захар Прилепин, Эдуард Лимонов, Александр Хинштейн.

Книги Захара Прилепина ФОТО: RUS TVNET

Обложка книги Александра Хинштейна ФОТО: RUS TVNET

В Латвии до сих пор имеются книги, на которых изображен Сталин, причем историческая оценка его деятельности явно дана с положительной стороны - например, книга Владимира Карпова "Генералиссимус". В аннотации к ней сказано, что книга посвящена "Сталину - одному из самых выдающихся деятелей мировой истории, внесшему колоссальный вклад в укрепление СССР и победу советского народа в Великой Отечественной войне. Особое внимание автор уделяет полководческому таланту Сталина, его деятельности в качестве Верховного главнокомандующего".

Обложка книги Владимира Карпова "Генералиссимус" ФОТО: RUS TVNET

Еще одно произведение, которое может вызвать вопросы в объективности автора, - "Жрецы и жертвы холокоста" Станислава Куняева. Заявленный жанр - историческая литература.

Обложка книги "Жрецы и жертвы холокоста" Станислава Куняева ФОТО: TVNET