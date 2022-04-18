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Русские книги в Латвии: "Сталина следовало бы поблагодарить за присоединение прибалтийских государств"

ФОТО: TVNET

В целях борьбы с кремлевской пропагандой в Латвии запретили ретрансляцию отдельных телеканалов из России и заблокировали ряд сайтов. Но при этом забыли, что пропаганда может проникать в умы жителей Латвии не только с помощью новых технологий, но и старым-добрым способом - через книги. RUS TVNET провел свое исследование рынка, изучив, что предлагается на книжных полках Латвии и контролирует ли это предложение государство.

В Латвии работают две большие сети книжных магазинов - Polaris (9 магазинов по Латвии) и Mnogoknig (10 магазинов), которые контролируют большую часть рынка книг на русском языке. Кроме того, есть небольшие независимые магазины, а также интернет-сайты и частные лица, занимающиеся доставкой книг из России.

Таким образом, в свободном доступе находится широкий спектр печатных изданий и книг, изданных в России, в том числе литература одиозных российских авторов, пропагандистов и проводников так называемого "русского мира". Часто информация в них не отражает исторические реалии и занимается передергиванием фактов.

Магазины русских книг периодически привлекают к себе внимание общественности и СМИ - например,

в 2015 году на прилавках можно было встретить книги, запрещенные в Украине. Список таких книг на тот момент включал 38 наименований.

Так, в него попали: "Киев капут" Эдуарда Лимонова, "Украина. Моя война. Геополитический дневник" и "Евразийский реванш России" Александра Дугина, "Украинская катастрофа. От американской агрессии к мировой войне?" советника президента Российской Федерации Сергея Глазьева и другие. Полный список можно найти на сайте.

А недавно в одном из книжных магазинов был выставлен календарь с изображением Иосифа Сталина на обложке. Разбирательство в тот раз свелось к тому, что такое действие хоть и не запрещено, но не способствует сплочению латвийского общества.

Эксперимент RUS TVNET

Чтобы понять, насколько сегодня доступна литература из списка запрещенной в Украине, RUS TVNET провел эксперимент и попробовал заказать книги в крупнейших магазинах - Polaris, Mnogoknig, а также в интернет-магазине Azon.Market.

  • Магазин Polaris

На полках в магазинах книг из списка запрещенных в Украине замечено не было. На интернет-сайте kniga.lv подобной литературы тоже не обнаружилось. На запрос о возможности заказать эти книги магазин не ответил.

  • Магазин Mnogoknig

Как и в первом случае, ни на полках, ни в интернет-магазине запрещенных в Украине книг не обнаружилось. 

На вопрос, можно ли заказать какие-то книги из этого списка, в магазине ответили, что "данные книги заказать не сможем".

  • Интернет-магазин Azon.Market

В ассортименте магазина есть книжка "Киев капут" Эдуарда Лимонова, которую можно заказать сразу. Что касается других наименований, то сотрудники магазина ответили: "Точной даты поступления у нас нет. Воспользуйтесь функцией СООБЩИТЬ О ПОСТУПЛЕНИИ на страничке товара".

Почему мы вообще обращаем внимание на список запрещенных в Украине книг, хотя живем в Латвии? Все просто - потому что указанные книги распространяют дезинформацию, часто имеют признаки ксенофобии и Украина в них считается неполноценным государством. Что в контексте происходящих событий - опасное явление. 

Какой сегодня ассортимент в книжных магазинах?

В 2022 году ассортимент книг из России по-прежнему огромен. Жанры самые различные - от любовных романов и детективов до исторических и документальных книг.

Среди них можно выделить авторов, которые имеют прокремлевскую общественную позицию - например, Захар Прилепин, Эдуард Лимонов, Александр Хинштейн.

Книги Захара Прилепина ФОТО: RUS TVNET
Обложка книги Александра Хинштейна ФОТО: RUS TVNET

В Латвии до сих пор имеются книги, на которых изображен Сталин, причем историческая оценка его деятельности явно дана с положительной стороны - например, книга Владимира Карпова "Генералиссимус". В аннотации к ней сказано, что книга посвящена "Сталину - одному из самых выдающихся деятелей мировой истории, внесшему колоссальный вклад в укрепление СССР и победу советского народа в Великой Отечественной войне. Особое внимание автор уделяет полководческому таланту Сталина, его деятельности в качестве Верховного главнокомандующего".

Обложка книги Владимира Карпова "Генералиссимус" ФОТО: RUS TVNET

Еще одно произведение, которое может вызвать вопросы в объективности автора, - "Жрецы и жертвы холокоста" Станислава Куняева. Заявленный жанр - историческая литература.

Обложка книги "Жрецы и жертвы холокоста" Станислава Куняева ФОТО: TVNET

Аннотация говорит нам, что "автор пытается разобраться в сути этого исторического явления, найти ответы на глобальные вопросы и развенчать укоренившиеся мифы. Насколько соответствуют истине многочисленные сюжеты, связанные с Холокостом? Можно ли доверять растиражированным цифрам и фактам? Кому выгодно скрывать историческую правду? Какую роль в мифологизации Холокоста играет кинематограф?".

К сожалению, книга на полке упакована и ее нельзя полистать на месте, но доступный аналог в интернете позволяет оценить содержание.

Книга начинается с давнего приема, который призван подчеркнуть, что автор не антисемит: "а у меня друг еврей", в его случае это знакомая, за которую он однажды вступился.

На деле же книга пестрит такими оборотами, как: "за что доселе они обязаны соблюдать культ новой святой Холокоста Анны Франк (...). Культ несчастной и ничем не примечательной еврейской девочки в послевоенные годы усилиями жрецов Холокоста приобрел невиданные и даже уродливые масштабы и формы".

Или же мыслями вроде: "Так что "мировая общественность" (в том числе, конечно, и еврейская) должна быть благодарна Советскому Союзу за то,

что пакт Молотова - Риббентропа значительно уменьшил цифру реальных потерь еврейства во время Холокоста. И Сталина следовало бы поблагодарить за присоединение прибалтийских государств и Бессарабии с Буковиной к Советскому Союзу".

Кроме того, автор приводит выдержки из выступлений на конференции, прошедшей в Тегеране, на основе которых читатель должен сделать вывод, что жертв Холокоста было гораздо меньше: "Мемориальная доска в Освенциме, называющая 4 миллиона жертв, была через несколько лет после установки заменена новой доской, насчитывающей 1,5 миллиона. Тем не менее это сокращение количества жертв не влияет на общую цифру 6 000 000, которая не уменьшалась ни при каких обстоятельствах".

А также что истинными пострадавшими от геноцида являются палестинцы: "Только ссылки на так называемый исторический Холокост делают возможным продолжение Холокоста палестинцев и всего арабо-исламского мира", или

"Пока что палестинцы - это наиболее очевидные жертвы аферы Холокоста, но они ни в коем случае не единственные. В действительности эта мистификация чрезвычайно опасна для всех народов мира, включая еврейский, который рано или поздно должен будет заплатить высокую цену за глупость своих лидеров".

Приведенные цитаты и смысловое содержание книги противоречат общепризнанному научному консенсусу. Так, ведущий центр документации, изучения и преподавания истории Холокоста - Яд Вашем - говорит о 5 860 000 жертв. При этом есть пояснения, откуда взяты цифры. Кроме того, ведущие историки не связывают Холокост с тем, что палестинцев якобы притесняют, так и, в целом, с арабо-изральским конфликтом.

После прочитанного возникает вопрос, насколько содержание такой книги соответствует законам Латвии и не способствует ли она разжиганию межнациональной розни?

Комментарий представителей магазинов

При подготовке статьи мы задали вопрос представителям двух крупнейших сетей о том, считают ли они приемлемым нахождение авторов с прокремлевской общественной позицией на полках магазинов?

Реагирует ли магазин на жалобы посетителей, что какая-то книга не отражает действительность, вводит в заблуждение или разжигает рознь?

К сожалению, магазин Polaris не ответил на письменный запрос, а в разговоре по телефону отказался комментировать ситуацию на книжном рынке.

Магазин Mnogoknig также оставил запрос без ответа.

Позиция государства

В свою очередь журналист Apollo связался с несколькими государственными учреждениями, чтобы выяснить, контролируется ли каким-то образом книжный рынок в Латвии.

Представители как Министерства культуры (КМ), так и Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) указали, что в Латвии нет специального контроля за книгами, упомянув ст. 100 Конституции:

"Каждый человек имеет право на свободу выражения. Цензура запрещена". 

Выяснилось также, что в Латвии нет "черного списка" книг.

При этом, если бы было принято решение установить особый контроль над книжным рынком в Латвии, пришлось бы решить ряд вопросов, начиная с выделения финансирования и человеческих ресурсов, чтобы такая функция могла выполняться.

В то же время, ссылаясь на ст. 116 Конституции, подчеркивается, что "крайне радикальные" книги в Латвии не должны попадать в книжные магазины или появляться на полках библиотек. В своих комментариях Apollo государственные органы подчеркивают, что в Латвии нет цензуры, но есть Уголовный закон.

Представители ЛНБ отдельно отметили, что книги, содержащие, например, резко антиправительственную или разжигающую ненависть информацию, не заказываются в их коллекции.

Apollo удалось выяснить, что

из упомянутого в статье списка из 38 книг, запрещенных в Украине, в фондах ЛНБ есть одна - книга Николай Стариков "Украина. Хаос и революция-оружие доллара".

Государственные органы указали, что если гражданин видит в книжном магазине или библиотеке сомнительную книгу, например, прокремлевскую или антиправительственную, он может обратиться в Службу национальной безопасности (VDD) или Государственную полицию, где смогут рассмотреть конкретный случай.

В VDD Apollo пояснили, что ведомство оценивает те случаи, когда в содержании книг обнаруживаются возможные признаки уголовного правонарушения, расследование которых входит в их компетенцию.

Полный комментарий: "В таких случаях VDD учитывает не только публикуемый контент, но и такие факторы, как контекст, ситуация, цель лица (лиц), мотивация, регулярность деятельности, масштабы и сопутствующий риск. 

Также VDD напоминает, что такие деяния, как публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений (статья 74.1 Уголовного кодекса), подстрекательство к геноциду (статья 71.1) или агрессивной войне (статья 77), разжигание национальной, этнической или расовой ненависти (статья 78), а также призыв оспорить национальную независимость, суверенитет или территориальную целостность Латвийской Республики (статья 81), предусматривает уголовную ответственность".

До сих пор в поле зрения VDD попадали некоторые такие случаи, прошли ведомственные проверки. В то же время VDD еще не возбуждала уголовные дела в отношении содержания книг.

Таким образом, становится понятно, что, на данный момент, книжный рынок в Латвии слабо регулируется и подчинен рыночному закону "спроса и предложения".

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