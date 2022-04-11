В Вентспилсе, возможно, смешивают российские нефтепродукты. Информация о "латвийской смеси" будет проверена

Он признал, что читал публикацию Bloomberg и обеспокоен упомянутыми фактами. Министр поручил Министерству экономики расследовать данную публикацию.

Витенбергс отметил, что за оборот акцизных товаров в Латвии отвечает Служба государственных доходов (СГД), поэтому это будет вопросом ее компетенции.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш добавил, что санкции против российских нефтепродуктов еще не введены, но публикация Bloomberg указывает на то, насколько санкции должны быть точными.

Европейские энергетические компании находят решения для поддержания поставок российской сырой нефти. Ранее Bloomberg сообщал, что нефтяные компании во главе с Shell поставляют на рынок смесь, состоящую на 49,99% из российской нефти и на 50,01% из нефти других стран. В результате технически эта нефть - не российского происхождения, а трейдеры называют ее "латвийской смесью".

Типичный товарообмен осуществляется из расположенного недалеко от Санкт-Петербурга Приморска в Вентспилс, где находится крупный нефтеналивной терминал и порт в Латвии. Там происходит смешивание.

Смешивание также происходит во многих других местах, в том числе в Нидерландах и в открытом море, что операторы называют перевалкой с судна на судно. Согласно отчету Bloomberg,

для многих участников рынка "латвийская смесь" является просто обобщенным названием любой смеси, содержащей российскую нефть, независимо от того, где происходило смешивание.

Как сообщили агентству LETA в Вентспилсском свободном порту, выгрузкой нефтепродуктов занимаются три терминала - Ventspils nafta termināls, Ventbunkers и Ventall termināls.

Представители свободного порта признали, что на терминалах с хранящимися нефтепродуктами проводятся операции по переработке, но какие именно операции проводятся с импортными нефтепродуктами, комментировать не стали, так как администрация порта не имеет права ни контролировать грузовые терминалы, ни комментировать их коммерческую деятельность.

После ознакомления с публикацией Bloomberg руководитель Вентспилсского свободного порта связался с руководством терминалов, чтобы договориться о встрече и обсудить текущие вопросы.