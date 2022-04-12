Украинка не обливала здание краской, а написала "Слава Украине" губной помадой

Неправда — утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.

Сюжет, опубликованный 10 апреля, начинается со слов диктора о том, что жители Латвии якобы расплачиваются за гостеприимство, так как украинские беженцы ведут себя нагло и вызывающе. Далее утверждается:

"Фразу "чувствовать себя как дома" некоторые расценивают как вседозволенность. На этих кадрах украинская беженка, которая облила краской здание в центре Риги".

Видео, снятое некой жительницей Латвии, также было опубликовано и в других социальных сетях, например, в Twitter и YouTube. К примеру, на YouTube также указано, что беженка якобы облила здание красной краской.

На видео видно, что инцидент происходит возле Дома Москвы в Риге. Дом Москвы позиционируется как центр культуры и бизнеса. Он был открыт в 2004 году тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым, также Москва финансировала деятельность этого центра. Недавно активы Дома Москвы в Латвии были заморожены.

На данный момент известно, что некая женщина губной помадой на здании написала "Слава Украине", Re:Check рассказала представительница Государственной полиции Симона Гравите. "Это заметил охранник, после чего между ними возник конфликт. В настоящий момент начата ресорическая проверка, в ходе которой будут выясняться все обстоятельства". Гравите добавила, что Госполиция начала выяснять обстоятельства случившегося, посмотрев распространяемый в интернете видеоролик, однако никаких отдельных жалоб или вызовов об этом инциденте полиция не получала.

На видео видно, как женщина, предположительно украинка, стоит у Дома Москвы в Риге и показывает охраннику свой документ. К ним подходит жительница Латвии — автор видео — и, обращаясь к женщине, говорит, чтобы она "ехала обратно", а также "взяла тряпку и почистила". Украинка отказывается; ее в грубой форме просят уйти, а автор видео уже на латышском языке начинает кричать, что она в Латвии и чтобы говорила на латышском.

При этом на видео не видно, как именно украинка "облила краской" здание и как выглядит само пятно.

Re:Check пытался спросить у руководителя Дома Москвы Эдуарда Цеховала, что именно произошло, однако он отказался давать комментарии по телефону. Он предлагал встретиться лично, а также просил показать статью перед публикацией.