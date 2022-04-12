Война в Украине отразится и на рыбной промышленности. Цены вырастут

Российское вторжение в Украину внесло свои коррективы и в рыбоперерабатывающую промышленность: цены на сырье растут, и предпринимателям приходится ломать голову, как работать дальше.

За последние десять лет лидеры отрасли нашли новые рынки сбыта, снизив зависимость от рынков СНГ.

Рыбопромышленники считают, что этот год будет полон испытаний, так как резкий рост цен на ресурсы отразится как на себестоимости продукции, так и на ценах на готовую продукцию.

По данным Центрального статистического управления, в 2021 году всего было экспортировано приготовленной или консервированной рыбы на сумму 96,69 млн евро, что на 15 млн евро меньше, чем годом ранее, но больше, чем в предыдущие годы. В прошлом году крупнейшими странами экспорта стали Германия, куда было продано продукции на 15,59 млн евро, затем Украина с 9,6 млн евро и Швеция - 9,1 млн евро. Литва занимает четвертое место с общей стоимостью экспорта 8,2 млн евро, за ней следует Дания с 6,5 млн евро.

В первую десятку стран-экспортеров не входят ни Россия, ни другие страны СНГ, но входят США с объемом экспорта в 5,8 млн евро. Пик экспорта в США пришелся на 2020 год и составил 111,23 млн евро.

Интересно, что до 2015 года, за редким исключением, первое место среди важнейших экспортных партнеров отрасли занимала Россия, а с 2016 года эта страна не встречается даже в первой десятке. Это свидетельствует о том, что производители нашли новые рынки сбыта, поскольку работа на рискованном российском рынке регулярно вызывала проблемы.