Из-за Пугачевой в Израиле выросли цены, а Виторган бросил Нинидзе?

Из-за Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиле выросли цены?

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми Лизой и Гарри прилетели в Израиль в конце февраля. Напомним, что шоумен в соцсетях сделал антивоенное высказывание, а потому покинул РФ. Обосновались супруги в курортном городе Кесария.

По данным СМИ Пугачева и Галкин арендовали виллу, за которую платят миллион рублей в месяц (на данный момент около 11 тысяч евро). Знаменитостей с детьми часто видят на прогулках и в местных ресторанах.

По информации, которая есть в Сети, появление Аллы Пугачевой на курорте вызвало ажиотаж. Эмигранты из России невероятно радуются, увидев за соседним столиком саму Примадонну.

Арендодатели недвижимости стали поднимать цены на жилье, пишет "Комсомольская правда". Особенно выросла стоимость аренды квартир на берегу Средиземного моря. Об этом жалуются израильтяне.

Кстати, особняк Пугачевой и Галкина недавно сняли на видео. В ролике можно рассмотреть большой дом, огороженный забором с коваными воротами. Во дворе много зелени - деревья, кустарники и пальмы.

Максим Галкин недавно сообщил, что готовит новую концертную программу. Он анонсировал тур по городам Израиля.

Алла Пугачева и Максим Галкин в Юрмале ФОТО: Konstantin Sednev

Желтая пресса недавно вспомнила про экс-супруга Ксении Собчак. Новая возлюбленная актера Нино Нинидзе сейчас снимается с Дмитрием Нагиевым. Тем временем Максим Виторган находится вместе со своими детьми в Израиле.

СМИ пишут, что в Израиль Виторган отправился следом за бывшей женой Ксенией Собчак, которая вылетела из страны вместе с их сыном Платоном. Ходят слухи, что журналистка даже оформила гражданство Израиля.

Напомним, что супруг Ксении Собчак Константин Богомолов сейчас находится в Москве, где руководит Театром на Малой Бронной.

Эти события стали причиной слухов о том, что Нинидзе и Виторган расстались. Тем более, что бывший муж Собчак был замечен на набережной Тель-Авива, а после в ресторана вместе с дочерью Полиной и сыном Даниилом от первого брака. Вместе с ними была актриса ТЮЗа Виктория Верберг.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган расстались в 2019 году. После актер начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе, а Собчак подтвердила роман с режиссером Константином Богомоловым.

Максим Виторган ФОТО: Кадр из видео