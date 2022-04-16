Украинский суд арестовал Медведчука

Медведчук - известнейший пророссийский политик Украины, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которого также называют "кумом Путина" (Медведчук рассказывал, что президент РФ стал крестным отцом его дочери).

В 2021 году Генеральная прокуратура Украины обвинила Медведчука в государственной измене, суд приговорил его к домашнему аресту. По словам украинской стороны, политик бежал из-под ареста в начале российского вторжения в феврале 2022 года. Представители политика рассказывали, что он остается в столице.

12 апреля глава Украины Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука. ПО версии СБУ, он планировал бежать из страны при помощи российского ФСБ. Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военных, однако Кремль от этого отказался, заявив, что Медведчук не имеет российского гражданства и не имеет отношения к "спецоперации" в Украине.

Жена Медведчука Оксана Марченко заявила, что ее мужа преследуют по политическим мотивам, она настаивает, что тот не покидал территорию Украины и не нарушал украинских законов.

Ранее суд уже арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его жены: среди них 26 автомобилей, 23 дома, 32 квартиры.