В Риге выступит норвежский саксофонист Иван Мазузе

21 апреля в рамках мероприятий, посвященных празднованию Международного Дня Джаза в Латвии, Ригу посетит норвежский саксофонист Иван Мазузе

Уже в девятый раз в Латвии пройдет празднование Международного дня джаза. В прошлом году, чтобы соблюсти все с пандемией связанные меры безопасности, празднование проводилось в дигитальном формате, однако в этом году все желающие смогут провести время вместе и насладиться мероприятиями за бокалом вина в разных концертных залах по всей стране.

Первое мероприятие состоится уже 21 апреля в галерее M/Darbnīca, где выступит саксофонист и композитор из Норвегии Иван Мазузе (Ivan Mazuze) вместе со своим коллегой, барабанщиком Ракелом Торресом (Raciel Torres), а также местными музыкантами - пианистом Артемом Сарви и контрабасистом Петерисом Лиепиньшем.

Иван Мазузе - саксофонист, композитор и представитель стиля world music из Норвегии, родился в Республике Мозамбик. Свой музыкальный путь начал с изучения игры на фортепиано и духовых инструментах в Республике Мозамбик, фокусируясь на джазовой музыке и импровизации. В дальнейшем его увлекла джазовая композиция и изучение музыкологии в Кейптаунском Университете Южно-Африканской республики, который он окончил, получив степень магистра. Иван Мазузе - обладатель многочисленных наград, выпустивший множество альбомов, каждый из которых принес композитору международные награды, а также высокие оценки критиков. С 2009 года Иван проживает в Норвегии, где представляет движение глобального джаза, сотрудничает с многими местными музыкантами и культурными учреждениями, а также является ментором празднования Международного дня джаза как в Норвегии, так и в родной Республике Мозамбик. На данный момент Иван является советником художественного комитета Норвежского Джазового форума и участник нескольких других культурных организаций, внося существенный вклад в развитие джазовой сцены северного региона.

"Я с нетерпением жду момента, когда смогу поделиться своей музыкой с латвийскими слушателями, а также возможности сотрудничать с местными музыкантами - это однозначно будет отличным музыкальным приключением, которым насладятся все. Это будет мой первый визит в Латвию", - рассказывает Иван Мазузе.

Родом из Гаваны, Кубы, барабанщик Ракель Торрес проживает в Норвегии уже 12 лет, а с 2015 года является неотъемлемой частью ансамбля Ивана Мазузе, с которым они посетили практически все страны мира - Данию, Италию, Южную Корею и другие. 21 апреля вместе с норвежскими музыкантами так же выступят два латвийских музыканта - пианист Артем Сарви и контрабасист Петерис Лиепиньш.

Проект организует объединение Wise Music Society, которое помогает слушателям найти новую музыку, а группам - завоевать новую аудиторию. Цель объединения - создать крепкую музыкальную общину, которая будет обмениваться опытом, организовывать и вместе наслаждаться мероприятиями, а также делать музыку доступной для каждого ее ценителя. С 2013 года Wise Music Society успешно воплотили в жизнь множество музыкальных проектов, а также основали единственный дигитальный журнал о латвийском джазе JAZZin.lv на латышском и английском языках.

Время начала концерта: 20:00.

Билеты на мероприятие можно приобрести на www.aula.lv а так же на месте, в галерее M/Darbnīca по адресу Aristīda Briāna ielā 9. Мероприятие поддерживают Посольство Норвегии в Риге, Music Norway, Norsk Jazzforum и Radisson Blu Latvija.