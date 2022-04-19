Эффект "Москвы": военные корабли РФ отошли на 200 км от берегов Украины

Российские военные корабли продолжают блокировать судоходство в регионе, сохраняется угроза ракетных ударов.

"Южные силы гвардии и обороны единым фронтом противостоят всем боевым действиям как в боевых столкновениях, так и в выявлении и пресечении диверсий", - говорится в сообщении командования.

13 апреля, по сообщению украинской стороны, две украинские крылатые ракеты "Нептун" поразили российский ракетный крейсер "Москва" в акватории Черного моря. В результате удара корабль получил повреждения, загорелся, перевернулся и затонул.

Россия отрицает попадание в "Москву" украинских ракет, утверждая, что на крейсере произошел пожар, приведший к взрыву боеприпасов. До сих пор нет официальной информации о количестве погибших, пострадавших и пропавших без вести в результате потопления судна. Независимые журналисты узнали о 37 погибших и более сотни пропавших без вести.