Эффект "Москвы": военные корабли РФ отошли на 200 км от берегов Украины
Ракетно-десантные корабли ВМФ России в Черном море отошли от побережья Украины на 200 километров, сообщает Оперативное командование ВСУ "Юг".
Ракетно-десантные корабли ВМФ России в Черном море отошли от побережья Украины на 200 километров, сообщает Оперативное командование ВСУ "Юг".
Российские военные корабли продолжают блокировать судоходство в регионе, сохраняется угроза ракетных ударов.
"Южные силы гвардии и обороны единым фронтом противостоят всем боевым действиям как в боевых столкновениях, так и в выявлении и пресечении диверсий", - говорится в сообщении командования.
13 апреля, по сообщению украинской стороны, две украинские крылатые ракеты "Нептун" поразили российский ракетный крейсер "Москва" в акватории Черного моря. В результате удара корабль получил повреждения, загорелся, перевернулся и затонул.
Россия отрицает попадание в "Москву" украинских ракет, утверждая, что на крейсере произошел пожар, приведший к взрыву боеприпасов. До сих пор нет официальной информации о количестве погибших, пострадавших и пропавших без вести в результате потопления судна. Независимые журналисты узнали о 37 погибших и более сотни пропавших без вести.
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