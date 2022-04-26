Украинский блогер Анатолий Шарий в окружении тем, которые он обсуждает: оппозиционный политик Виктор Медведчук; война в Украине и президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский блогер Анатолий Шарий в окружении тем, которые он обсуждает: оппозиционный политик Виктор Медведчук; война в Украине и президент Украины Владимир Зеленский. ФОТО: TVNET kolāža

Уже четвертая статья, посвященная тому, как войну в Украине отображают различные СМИ. Если раньше под фокусом были исключительно российские личности и каналы, то сейчас обратим наш взор на украинского блогера, критикующего украинскую власть - Анатолия Шария.

Вступление

Про факты и мнения я рассказал в первой статье. Про "чайники Рассела" - во второй. Про фальсифицируемость - в третьей. О чем же поговорить сейчас?

Я думаю, я кратко отреагирую на частую реакцию к моим предыдущим текстам. "А сам-то ты, Артем, разве не инструмент пропаганды? Как буква Z в "Войне с фейками", так и украинский флаг на лого RUS TVNET чётко указывает на твою позицию - что же ты бревна не замечаешь?".

Это, в целом, справедливое замечание. Действительно, у меня (и у портала RUS TVNET) есть четкая позиция: Россия - агрессор, война в Украине должна прекратиться немедленно, и именно путем вывода российских войск.

Разница вот в чем. У каждого человека (и каждого СМИ) может быть своя позиция. В рамках этой серии текстов моя претензия к Михалкову, Соловьеву и иже с ним не в том, что они занимают пророссийскую позицию. Моя претензия в том, что пытаясь доказать свою правоту они пользуются неправильными методами.

Смотрите. Если вашего друга обвиняют в преступлении, вы имеет полное право верить в его невиновность. Но если вам покажут фото, видео и следы ДНК, то продолжать считать друга невиновным - просто глупо.

Это, разумеется, не значит, что от друга нужно отвернуться, заблокировать входящие от него звонки, так далее. Ему можно помочь кучей разных способов. Но продолжать орать "Нет, он этого не делал" - бессмысленно, адекватных людей этим не убедить.

Так и здесь. Если вы считаете, что нападение России на Украину - это правильно, то это ваше мнение. Я лично считают его отвратительным и неправильным, но мнение есть мнение.

Но если вы при этом кричите: "В Украине все нацисты и русофобы!", то, простите, объективных доказательств этому нет. И вы просто выглядите глупо.

Это же относится и к поддерживающим Украину. Это прекрасно, если вы желаете победы Украине и хотите видеть виноватых в военных преступлений на скамье подсудимых. Но заниматься фейкометством и использовать фото и видео из условной Сирии, выдавая их за атаки России - низко.

Говоря о СМИ. Если мы в RUS TVNET не уверены в том, что факт - это факт, мы даем ссылку на тех, кто утверждает что-то. "По сообщением Минобороны России", "как информирует CBS", "Шойгу заявил", "если верить русской службе Би-би-си".

Да мы бываем эмоциональны - нельзя не упомянуть недавний скандал с текстом нашей украинской коллеги Вики. Или можно вспомнить мою колонку, где я называю Путина "старым, обиженным, злым человеком с дрожащим пальцем на красной кнопке" - или даже, страшно сказать, пристрастны, сочувствуя украинцам, живущим под бомбежками, и порицая Россию.

Но это не значит, что мы придумываем факты, переворачиваем истории или искажаем цитаты.

Поэтому, на мой взгляд, есть разница между нашим пристрастным и сочувствующим Украине взглядом; и тем, как себя ведут российские пропагандисты.

И, открою, небольшой секрет, специально для равновесия, следующий текст будет как раз посвящены тем людям и СМИ, которые придерживаются проукраинской позиции. Проверим на "фейковость" и их. А пока...

Краткая справка

Анатолий Шарий - украинский журналист и политик. Журналистской деятельностью он занимается с 2005 года, а в феврале 2015 года он создал "Партию Шария". На выборах 2019 года она не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и войти в новый созыв Рады, зато на муниципальных выборах получила представительство в нескольких регионах, в том числе Одесском городском совете. В марте 2022 года деятельность партии была приостановлена на время военного положения.

YouTube-канал Шария был зарегистрирован еще в мае 2013 года, но первое видео на нем появилось лишь в мае 2014 года. На данный момент на Шария подписаны 2,9 миллиона человек, что сравнимо со многими русскоязычными и украинскими СМИ: телеканал "Дождь" (3,2 млн человек), телеканал 1+1 (2,6 млн человек), Новости на Первом Канале (2,4 млн человек) и РБК (2,4 млн человек).

Анатолий Шарий

В отличии от Михалкова и Соловьева Шарий не делает длинных видео, а скорее короткие 10-15-минутные ролики по конкретным новостям или темам. Что еще важно понимать про Шария - он, в первую очередь, оппозиционный политик.

Поэтому практически все его видео направлены на критику действующей власти. Когда президентом был Порошенко - критиковался он. Когда президентом стал Зеленский - он тоже стал целью критики Шария.

И, если смотреть на видео Шария под этим углом, то многое становится понятнее. Давайте, ради интереса, вернемся на пару месяцев назад.

До войны

Задним умом мы все крепки. И, признаюсь честно, я сам не верил в то, что Россия действительно нападет на Украину. Но давайте посмотрим, что именно раздражает Шария во всей этой истории и как резко он меняет свою позицию.

15 февраля - эту дату многие западные СМИ заявляли как одну из самых вероятных для нападения России. Однако, как мы теперь знаем, Россия не напала в тот день. По этому поводу Шарий записал видео.

Здесь Шарий много критикует украинскую власть за реакцию на якобы организованные Россией митинги против войны, но нас интересует момент на 6:35. Где Шарий показывает видео, где представитель Минобороны России говорит, что Россия заканчивает учения и отводит войска от границ Украины.

Шарий саркастично комментирует обращение Рады о требовании к России отвести свои войска.

"То есть, когда вы видите, что войска уже отводят, надо призвать войска отводить", - говорит он на 7:39.

Вот только теперь мы знаем, что Россия не отвела войска, а готовилась к нападению 24 февраля. И требование Рады было весьма осмысленным. И да, понятно, что из апреля 2022 года об этом очень удобно рассуждать. Но даже в феврале было ясно, что Украина не может доверять заверениям Минобороны России. Так что критика действий Рады объясняется скорее оппозиционностью Шария, нежели объективной реальностью.

Потом Шарий ссылается на журналиста Савика Шустера, откуда ему такое доверие - неясно. Но это мы уже проходили в предыдущих частях.

И заканчивает видео Шарий мнением о том, что зря Украина нагнетала ситуацию вокруг потенциального вторжения России, потому что это привело к оттоку капитала и людей. Вот только, как выяснилось 24 февраля, хорошо, что нагнетали. Были правы. Об этом, конечно же, Шарий знать не мог. Но отметим, что это его мнение на момент 15 февраля.

16 февраля Шарий взял комментарий у представительницы МИД России Марии Захаровой, в котором она радостно говорит о том, что "нужно перестать верить всему, что говорят в Вашингтоне", а сообщения о возможном наступлении называет "дезинформацией".

Остается только процитировать один из комментариев к ролику (который был написан в конце марта): "Хорошо, что Захарова оказалась права и никакие российские войска на территорию Украины не вошли".

И, опять-таки, разумеется, Шарий не мог знать, что уже 24 февраля все изменится. Но откуда такое доверие к представителю государства, которое 8 лет вело себя не слишком дружелюбно по отношению к Украине?

18 февраля выпускается очередное видео на эту тему.

Уже с самого начала вкидывается пророссийский фейк о "базах НАТО, зажимающих Россию со всех сторон". Надо ли говорить, что из соседей России только страны Балтии входят в НАТО, а, в условных Казахстане, Китае и Монголии (большая часть сухопутной границы России) баз НАТО и в помине нет. Как нет и не было их и в Украине.

Остальной ролик - это насмешки над речами западных политиков, ничего интересного. Но опять звучит то же настроение - Россия не нападет.

Но вот уже 22 февраля риторика Шария меняется. Напомню, что именно в ночь на 22 февраля Путин признал ДНР и ЛНР и ввел войска на территории непризнанных республик. И Шарий публикует видео с названием "Не очень-то это и вторжение".

Я, признаться, в начале решил, что Шарий продолжит говорить, что это ничего страшного. Но нет, если раньше он укорял украинские власти в том, что они "слишком нагнетают обстановку", то теперь его претензия в том, что они слишком медленно реагируют.

С самого начала Шарий обвиняет украинских чиновников в том, что они не готовы к защите Украины (время показало, что он был не прав).

После чего Шарий комментирует обращение Зеленского к народу Украины. Претензий много.

Во-первых, слишком короткое - в три раза короче, чем "поздравлялка с Новым годом". Скидок на то, что поздравление с Новым годом готовится задолго до, а этот ролик нужно было записать быстро, чтобы дать какую-то реакцию, Шарий не дает.

Во-вторых, почему Зеленский начале позвонил западным политикам, а только потом обратился к Украине? Возможно, чтобы дать украинцам почувствовать, что они не одни в борьбе с Россией. Но такую версию Шарий не озвучивает.

В-третьих, Зеленский заявил, что границы Украины останутся прежними. "Ну, съезди, может быть, в Донецк", - говорит Шарий. Но речь идет о состоянии de jure. Зеленский говорит, что даже военная угроза со стороны России не заставит его признать территории ДНР, ЛНР и Крыма неукраинскими. И это важно именно с точки зрения международного права.

В-четвертых, Шария возмутило, что Зеленский сказал "нет причин для бессонной ночи". Хотя это и есть задача президента - успокаивать свой народ.

Кстати, забавно, что все эти аргументы можно было бы легко перевернуть, если бы Зеленский действовал наоборот. Смотрите. Говорит слишком долго? - Сейчас действовать надо, а он языком молотит! Не упомянул западных политиков? - Не работает на международной арене! Сказал, что границы изменятся? - Прогнулся под Россию и не верит в украинскую армию! Готовьтесь к бессонным ночам? - Зеленский сеет панику! Видите, как просто?

Но, продолжим. Шарий еще говорит, что из Украины улетают люди и обвиняет Зеленского в том, что он "лично ответственен за происходящее сейчас".

Тут, давайте по пунктам. Для начала, чем больше людей улетит сейчас, тем меньше потенциальных жертв среди гражданского населения, разве нет? Или Шарий хочет, чтобы украинцы Харькова и Мариуполя сидели бы по домам и надеялись бы, что российская армия останется на территории ДНР и ЛНР?

Далее. Не очень ясно, как именно Зеленский ответственен за ДНР и ЛНР? В 2014 году он и не думал подаваться в политику.

Еще Шария волнует, почему западные страны не ввели санкции против России. Возможно, он не в курсе, что такие вещи не делаются за несколько часов.

На 11:50 Шарий возмущается, что не используется закупленное оружие (оно стало использоваться, как только Россия перешла границу ДНР и ЛНР). Хотя всего несколько дней назад его же возмущала "накачка" западных стран и то, что Украина тратит деньги на вооружение, которое, как ему казалось, ненужно.

Ну и процитирую Шария на 12:55 "Когда он рассказывал, что этого [вторжения] не будет, это все понты и просто разгон слухов, вот он же о чем-то, наверное, думал". Шарий говорит про Зеленского. Но я ровно тоже самое могу сказать и про самого Шария.

23 февраля Шарий делает обзор речи Путина.

Почему-то он принимает на веру то, что Путин говорит про нарушение Украиной минских соглашений. И совсем не упоминает нарушения минских соглашений со стороны России. Учитывая, что на 23 февраля Россия уже вошла на территории ДНР и ЛНР и Шарий сам говорит о том, что вторжение возможно в ближайшие дни, такое доверчивое отношение к словам президента России (который, по сути, оправдывает вторжение) вызывает вопросы.

Итог: Шарий на протяжении недели до входа войск России на территорию ДНР и ЛНР утверждал, что ничего не будет, а украинские и западные политики зря волнуют народ.

Но, когда Россия все-таки вошла, то риторика журналиста поменялась на 180 градусов - Европа и НАТО помогают недостаточно, а Зеленский слишком спокоен.

И, повторюсь, Шарий не обязан был предсказывать, что Россия все-таки нападет. Но почему он был так уверен в том, что этого не произойдет - непонятно. И это нужно иметь в виду, когда вы слушаете Шария, его основный вывод - украинские власти все делают неправильно. А остальные аргументы подгоняются под этот вывод. Соответствие аргументов действительности дело вторичное.

Фальсифицируемость

Помните, я еще в прошлой статье говорил об этом термине? Так вот Шарий регулярно страдает именно этим - выдает "факты", которые даже теоретически нельзя опровергнуть.

Вот здесь, например, на 7:20, Шарий говорит, что ему "рассказали о девушке, которая 30 лет живет в (на этом моменте звук исчезает, где живет эта девушка понять невозможно - прим. автора), и ее не допустили к соревнованиям по определенному виду спорта из-за русской фамилии".

Как вам точность факта? Мы не знаем ни страны, ни вида спорта, ни имени девушки. Но знаем, что ее не допустили - и это русофобия.

Здесь, на 1:47, он говорит о том, что "читает про 1000 арестованных украинских солдат". Это мы с вами уже опытные ребята, 4 часа Соловьева посмотрели, и знаем о чем идет речь. А сам Шарий никаких источников не дает. Он говорит о тысяче арестованных за один раз? За один день? За все время войны? Я уж молчу про то, что сам факт плена той тысячи под сильным вопросом.

А здесь, на 10:03, Шарий удивляется: "А слышали ли вы о том, чтобы обстрелы задели дома олиграхов"? Встречный вопрос - а слышал ли он, чтобы эти дома остались незатронутыми? Отсутствие информации не может использоваться в качестве аргумента. Но Шарий пытается подвести к мысли о том, что с обстрелами украинских городов не все так просто.

Медведчук

И вы можете сказать: "Ну да, Шарий - оппозиционный политик, это его задача быть иголкой в стуле власти, чтобы они не расслаблялись. До чего может довести отсутствие внятной оппозиции, мы видим на примере большого восточного соседа".

Это было бы справедливо. Если бы не два "но".

Во-первых, быть оппозицией не значит во всем противоречить власти. У человека и у партии должна быть своя позиция, и сложно найти людей (или партии) с противоположными взглядами на все. Если либералы и консерваторы сходятся по экономическим вопросам, это не значит, что они предают свои идеалы.

Мы уже видели по ролика за неделю до войны, что Шарий меняет свое мнение в тот же момент, как меняется ситуация - главное быть в пику власти.

Вот и поучается (и это уже во-вторых), что Шарий далеко не всегда, в целом, использует факты в своей аргументации, основываясь на мнениях и эмоциях.

А другие люди, поддерживающие его взгляды, уже упоминают мнения Шария как факты. И эта подмена понятий сильно мешает нормальному диалогу.

В качестве примера, как понятно из заголовка, давайте разберем историю с Виктором Медведчуком.

Для начала - быстрый ввод историю для тех, кто не в курсе.

Виктор Медведчук - украинский оппозиционный политик. Он придерживался весьма пророссийских взглядов, но, несмотря на это стал депутатом Верховной Рады в 2019 году. Также Медведчук известен тем, что крестным отцом его дочери Дарьи является Владимир Путин. В 2021 году его обвинили в государственной измене и посадили под домашний арест. В феврале 2022 года домашний арест продлили, а 21 февраля Медведчук, по заявлениям украинских властей, сбежал. 12 апреля 2022 года Зеленский объявил о том, что СБУ задержала Медведчука и предложил России обменять его на украинских военнопленных. На это предложение было отвечено отказом, так как, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, "Медведчук - не гражданин РФ и не имеет отношения к спецоперации". Жена Медведчука Оксана записала обращение к Зеленскому и президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой отпустить ее мужа.

И теперь, когда мы закончили с фактами, обратимся к роликам Шария.

Первое видео было выпущено 12 апреля (оно почему-то выпущено два раза, но под разными заголовками).

Сразу же Шарий заверяет, что "Зеленский хорошо бы смотрелся на посту руководителя ИГИЛ". Но это эмоции, что по Медведчуку?

Во-первых, сразу по фото Шарий делает вывод, что Медведчук долгое время находился в "нечеловеческих" условиях и "явно изможден". С таким же успехом можно было сказать, что он просто устал и хочет спать - больше информации фотография, на самом деле, не дает.

Выглядит ли Медведчук здесь как-то особенно изможенно - вопрос интерпретации. ФОТО: Presidential Office telegram channel HANDOUT

Но Шарий продолжает - он считает, что Медведчук находился "в умелых руках СБУ". По крайней мере, "складывается такое впечатление".

Потом Шарий говорит о том, что до того как Медведчук пропал, возле его дома было замечено странное движение, но затем "создается впечатление, что прессе что-то объяснили" и они перестали замечать это движение.

Надо ли говорить о том, что "впечатление" - очень слабая замена фактам и доказательствам. И, кстати, пресса не перестала ничего замечать, вот, например, ответ Нацполиции, поясняющий, что они делали у Медведчука.

На 1:36 следует гениальный по своей точности и фальсифицируемости пассаж: "Смотрите, на что обратили внимание некоторые люди. Во-первых, он [Медведчук] исчез, не предупредив о том, что он исчезает некоторых близких людей. Эти близкие люди, как сообщается, также попали в лапы правоохранительных органов, их пытали... Короче, полный треш, ну это как всегда. В общем-то, обычная практика".

Обожаю этих "некоторых людей", которые говорят про других "некоторых людей". Которых якобы пытали, но об этом молчат все кроме храброго Шария. В общем, никакой конкретики, опровергать невозможно.

В общем, не буду пересказывать все видео - там нет никакой (от слова вообще) конкретики, только домыслы и спекуляции. Но на этом Шарий не останавливается.

Второе видео по теме, выпущенное 13 апреля, на следующий день, с броским названием - "Вторая версия по Медведчуку". Посмотрим, хватило ли суток Шарию, чтобы насытить ролик фактами?

Как вы можете догадаться, нет. Никаких фактов. Но новая версия, выпущенная всего через сутки после предыдущей, уже сильно отличается.

В частности, Шарий говорит, что, по его мнению, Медведчук находился в руках СБУ не с 21 февраля, а с более позднего срока. Позвольте, а как же странные движения у дома Медведчука, о которых прессе "посоветовали забыть"? Что ж, Шарий тоже про них забыл. В новую версию они не ложатся, так что теперь с этими движениями, видимо, все нормально.

Минуты две Шарий описывает, как, по его мнению, Медведчука выкрали из Венгрии (почему именно Венгрии - непонятно, кстати). После чего говорит, что, если это так, то это террроизм.

А последние пять минут видео - это обращение жены украинского солдата, которое к Медведчуку не имеет ни малейшего отношения.

Вот такое видео, состоящее исключительно из предположений, которые должны нас подвезти к мысли о том, что Зеленский похищает людей из Европы и пользуется террористическими методами.

И, наконец, последнее, третье, видео про Медведчука. Вышло оно 18 апреля, в нем Шарий рассуждает о потенциальном обмене Медведчука на военнопленных.

Давайте коротко, здесь опять из фактов только записанные видео Медведчука и британских военных, находящихся в плену в России. Все остальное домыслы Шария.

Из забавного, Шарий уверен, что российская сторона поступила логичнее и куда более успешнее, потому что сейчас жители Великобритании будут требовать от Бориса Джонсона добиться того, чтобы британских граждан вернули на родину.

Прошла неделя - никаких демонстраций, никаких обменов...

Вывод

Как я и говорил в начале. Анатолий Шарий - политик. Цель практически любого его видео - унизить действующую власть. Я не упоминал, например, как он сейчас защищает Порошенко от преследований Зеленского, и как это можно забавно сравнить с тем, что сам Шарий говорил про Порошенко во времена его президентства.

В этом плане Шарий попадает в интересную дилемму. Он ни разу не говорит напрямую, что поддерживает Россию (страной агрессором он ее, впрочем, тоже не называет). Но в его сравнениях всегда Путин выглядит мудрым и дальновидным политиком, а Зеленский - террористом и не очень умным человеком.

Можно ли использовать Шария как источник информации? Я бы поостерегся. И вопрос, опять-таки, не в его позиции. Если, например, Соловьев хотя бы использует факты, утверждения источников, видео и фото; а "Война с фейками" делает, пусть и очень однобокий, но факт-чекинг - то Шарий намного ближе к Михалкову. У него есть своя картина мира и все, что не входит в эту картину миру, либо не упоминается, либо прогибается так, чтобы пазл все-таки сложился.