Пугачевой и Галкину предложили стать ведущими шоу в Израиле

Тогда, отвечая на сообщения недоброжелателей, Примадонна заявляла, что это не эмиграция и в Россию она еще вернется: "Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией".

Но похоже, что визит в Израиль может затянуться. По сообщениям различных СМИ, паре предложили стать ведущими реалити-шоу "Русский ниндзя". По сценарию, герои программы должны пройти полосу препятствий. Пугачева и Галкин рассматривают это предложение.

Кроме того, Максим Галкин собирается к июню представить новую юмористическую программу. Уже запланирован большой тур по всем крупным городам Израиля - Иерусалиму, Тель-Авиву, Хайфе и другим.

Сейчас, по некоторым данным, пара с детьми проживает в Кесарии, городе на берегу моря между Хайфой и Тель-Авивом.

Напомним, что артист занял антивоенную позицию и заявил об этом: "С раннего утра на связи с родными и друзьями из Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне".

Также недавно Галкин поделился трогательным видео маленькой девочки из Мариуполя.

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