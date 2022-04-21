Пугачевой и Галкину предложили стать ведущими шоу в Израиле
Еще в конце февраля Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми покинула Россию и отправилась в Израиль.
Еще в конце февраля Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми покинула Россию и отправилась в Израиль.
Тогда, отвечая на сообщения недоброжелателей, Примадонна заявляла, что это не эмиграция и в Россию она еще вернется: "Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией".
Но похоже, что визит в Израиль может затянуться. По сообщениям различных СМИ, паре предложили стать ведущими реалити-шоу "Русский ниндзя". По сценарию, герои программы должны пройти полосу препятствий. Пугачева и Галкин рассматривают это предложение.
Кроме того, Максим Галкин собирается к июню представить новую юмористическую программу. Уже запланирован большой тур по всем крупным городам Израиля - Иерусалиму, Тель-Авиву, Хайфе и другим.
Сейчас, по некоторым данным, пара с детьми проживает в Кесарии, городе на берегу моря между Хайфой и Тель-Авивом.
Напомним, что артист занял антивоенную позицию и заявил об этом: "С раннего утра на связи с родными и друзьями из Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне".
Также недавно Галкин поделился трогательным видео маленькой девочки из Мариуполя.
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