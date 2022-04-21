Ольга Раецка: Для меня неприемлема "охота на ведьм" против Prāta vētrа и Интарса Бусулиса

Ольга Раецка, которая сотрудничает с композитором Имантсом Калниньшем с 1980-х годов, сказала, что не хочет комментировать политические взгляды композитора предыдущих лет, когда он хвалил президента России Путина.

"Я устала в каждом интервью комментировать прежние политические заявления Калниньша. Во-первых, им десять лет, и я не вижу ни одного журналиста, пытающегося сегодня переспросить его.

Во-вторых, я считаю охоту на ведьм, которая происходит в латышской культуре, совершенно неприемлемой. В том числе направленную против Интарса Бусулиса и Prāta vētrа. Никакого сожжения ведьм от меня не ждите!".

Она добавляет: "А скажите, пожалуйста, какой была бы латвийская культура - ​​музыка, кино, театр, анимация - без музыки Иманта Калниньша? Можно ли вообще представить себе ​​историю Латвии без Калниньша? Моя жизнь невозможна без этой музыки. Я не могу отказаться от себя и от того, что для меня свято в жизни. Я буду петь песни Иманта Калниньша, пока дышу. Потому что эта музыка - Латвия".

Как известно, музыкант Интарс Бусулис и группа Prāta vētrа подверглись критике со стороны телеведущей Байбы Сипениеце-Гаваре, которая через два дня после вторжения России в Украину назвала их соучастниками происходящего.