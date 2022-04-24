Моргенштерн об изменах Диларе: "Рок-звезда не может быть хорошим мужем"

Брак Дилары и Моргенштерна не продлился и года. Накануне рэпер выпустил целый документальный фильм, в котором подробно рассказал о разладе с супругой.

На своем YouTube-канале он опубликовал откровенное видео, в котором честно рассказал, почему развелся с Диларой Зинатуллиной после семи месяцев брака. В последнее время музыкант стал часто выпивать и публиковать посты в Telegram. Это сильно взволновало поклонников, которые ждали от него подробных комментариев.

"Рок-звезда не может быть хорошим мужем", - сказал Моргенштерн.

Откровения артиста оценили не только его поклонники, но и сама Дилара. Правда, до конца досмотреть видео она не смогла, о чем призналась подписчикам: "У меня тут пришел кое-кто и говорит, что мне нужно досмотреть. Хотя нет. Не хочу это досматривать".

Ранее Дилара рассказала, что разрыв с Моргенштерном не стал для нее шоком, поскольку он произошел сознательно. Сейчас она подчеркивает, что чувствует себя достаточно хорошо. Девушка не скрывает, что по-прежнему любит рэпера и готова любого за него убить, хоть и злится и до сих пор не может многое простить музыканту.

Моргенштерн уверен, что виной всему то, что они воспитаны по-разному. У родителей Дилары была крепкая семья, где мама и папа всегда вместе и поддерживают друг друга, а Моргенштерна воспитывала мама. У супругов оказался разный взгляд на семейную жизнь. К примеру, Дилара считает измены мужа предательством, а он не видит в этом ничего страшного.

"У нас с Диларой абсолютно разное понимание, что такое любовь. Для нее это преданность, быть рядом. А для меня это просто… Вот есть одна женщина в мире, которую я люблю. А с остальными просто [заняться сексом] хочу. Я самец, - сказал Моргенштерн. - Для нее [секс с другими женщинами] значит, что я ее предал. А я вообще такого не чувствую", - цитирует рэпера Medialeaks.

Ранее в беседе с подписчиками девушка призналась, что полгода в Дубае стали для нее тяжелыми. Ей грозила депрессия. Дилара поделилась видео на YouTube, в котором откровенно рассказала о разводе.