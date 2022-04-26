Вт, 26.04.2022
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Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской комиссии

Моргенштерн запретил экс-супруге встречаться с другими

Свадьба Моргенштерна. ФОТО: Инстаграм

Недавний развод Моргенштерна и Дилары стало одной из самых обсуждаемых тем в Интернете. Некоторые поклонники уверены, что пара уже не сойдется, вторые надеются на примирение молодых, а третьи и вовсе уверены, что все случившееся - очередной PR-ход.

Некоторое время назад рэпер признался, что они с Диларой расстались из-за разных взглядов на верность и семейную жизнь. Как рассказал Алишер, девушка ставила семейные ценности на самое первое место ставила, когда как он не видел в изменах ничего предосудительного.

Однако несмотря на свою позицию, музыкант запретил своей бывшей супруге общаться, встречаться и тем более выходить замуж за других мужчин. "У нас разное понимание любви. Но все равно я мразота. Говорю ей: "Не дай Бог тебя с кем-то увижу. Оба умрете". Я собственник чокнутый, могу *** [заниматься сексом] кого угодно, а она никого! (...) Мне кажется, что мужской секс и женский секс это абсолютно разное" - признается Алишер в документальном фильме "Алишер, что с тобой?".

Любопытно, что сама Дилара также не скрывала, что по-прежнему любит рэпера и готова убить за него любого, хоть и злится и до сих пор не может многое простить музыканту.

Моргенштерн и Дилара сыграли свадьбу летом 2021 года, торжество прошло в стиле 90-х. Пара была вместе с 2017 года, однако в 2019 году ненадолго расходилась. Уже тогда артист признавался в изменах.

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