ЛСД, одеколон и немного эротики: отечественное кино о мире модерн-арта в Латвии

Оценка: ⭐⭐⭐ "Беспокойные умы"/Nemierīgie prāti

Латвия, 2022

Драма, комедия

Режиссеры: Лаурис Абеле, Райтис Абеле

В ролях: Том Ауниньш, Марцис Лацис, Юрис Жагарс, Даниэла Ветра, Дарта Даневича

Братья-художники Роберт и Мартиньш Ашенкампфы готовятся к большому событию - своей крупнейшей выставке. Творческая работа перемежается с бесконечными рейвами, наркотиками, алкоголем, драками и даже оружием. Во всем этом сумасшедшем водовороте они упорно ищут что-то, но что именно - вдохновение, смысл жизни, братское взаимопонимание или самих себя?

Марцис Лацис в фильме "Беспокойные умы" ФОТО: Скриншот видео

Братья Абеле (режиссеры Лаурис и Райтис и оператор Марцис) дебютировали в 2018 году масштабной исторической докудрамой "Племена балтов" (Baltu Ciltis), а теперь выпустили свой уже полноценный художественный полный метр, с которым попали в официальную программу таллиннского фестиваля "Темные ночи". Накануне премьеры в центре Риги прошел даже настоящий перформанс - члены съемочной группы при помощи всех желающих катили до кинотеатра Splendid Palace черный куб - один из образов фильма. Так "Беспокойные умы" сломали пресловутую четвертую стену еще до попадания в кинозалы.

Галерея: Арт-инсталляция из фильма "Беспокойные умы" в центре Риги

Иронично, что и движущим мотивом игрового дебюта Абеле стала тема братства, которая, по очевидным причинам, им не чужда - история взаимоотношений Роберта и Мартиньша (Том Ауниньш и Марцис Лацис) полна поворотов, противоречий, но при этом какой-то совершенно естественной непосредственности, что позволяет фильму выглядеть стопроцентно убедительно.

Не меньше веришь и экранным будням современных художников - круговороту дурачеств и драматических откровений, половина которых проходит в наркотическом и/или алкогольном бреду. Этим фильм Абеле напоминает подзабытый "Да и да" Валерии Гай Германики с тем исключением, что вместо братской перед зрителями разворачивалась любовная драма, а главная героиня все-таки входила в мир художников из привычной рядовому зрителю бытовой вселенной.

Кадр из фильма "Беспокойные умы" ФОТО: Скриншот видео

Главные герои "Беспокойных умов" (хоть и не столь хорошо прописанные, которых нередко даже приходится путать) - это, конечно, другое дело. Они - плоть от плоти часть этого турбулентного мира, где совершеннейшему хаосу лишь иногда приходится встречаться с холодной рассудительностью в лице арт-дилеров. Но на островки трезвости братья выныривают лишь по крайней необходимости, и совершенно понятно - делать им там решительно нечего.

Это и ведет героев во все новые путешествия - не только внутренние, но и внешние - то в глубины Рижского залива, а то и вовсе в Норвегию (вспомним, как язычники в "Племенах балтов" нет-нет, да напоминали грозных викингов). Здесь уместно снять шляпу перед третьим из братьев Абеле - Марцисом - за его удивительную способность запечатлеть на экране промозглый холод и неуютность, которая каким-то удивительным образом буквально выливается на зрителей с экрана. Примечательно также, что суровая Норвегия со своей нордической природой на экране выглядит куда приветливее мокрой осенней Латвии - будь то Рига, Юрмала или Лиепая.

Есть ли в этом угрюмом пространстве место для братской любви, вдохновения и искусства - вопрос, которым после фильма будут задаваться не только его герои.

Видео: Трейлер фильма "Беспокойные умы" (на латышском языке)

Вердикт: Резюмируя, "Беспокойные умы" стали еще одним полноправным представителем авторского сегмента латвийского Low Concept кино - небезынтересного, иногда выдающегося в деталях, но слишком нестройного и размазанного в общем. Как ни грустно, сказать о нем больше уже не выходит. А хотелось бы.