От концерта до премьеры документального кино: Латвия отмечает Международный день джаза

27 апреля Международный день джаза в Латвии отпраздновал биг-бенд Латвийского радио с программой композитора и пианиста Криста Саржанта Then and Now: Reimagined, аранжированной специально для биг-бенда, вместе с джазовой певицей Эвиленой Протектор.