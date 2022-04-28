От концерта до премьеры документального кино: Латвия отмечает Международный день джаза

27 апреля Международный день джаза в Латвии отпраздновал биг-бенд Латвийского радио с программой композитора и пианиста Криста Саржанта Then and Now: Reimagined, аранжированной специально для биг-бенда, вместе с джазовой певицей Эвиленой Протектор.

29 апреля празднование продолжит биг-бенд Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола и Рижской Домской хоровой школы с особыми гостями Йере Лаукканеном и Индрикисом Веитнерсом.

30 апреля в Digital Art House пройдет цифровой джазовый фестиваль вместе с TEN KA, FunCoolio, Микелисом Дзенушкой и Uzvāras bulvāris, The Coco'nuts и основателем Jersika Records Мареком Америком в роли диджея. В Латгальском посольстве GORS в рамках цикла мероприятий "Атмосферы" 30 апреля пройдет концерт пианиста и композитора Пабло Хелда, а в поместье Мазмежотне - концерт Айи Витолини и Айвара Херманиса.

ФОТО: Пресс-фото

Одним из центральных событий праздника станет латвийская премьера документального фильма "Tallinn 1967", созданного эстонским джазовым историком Хели Реиманн. С 11 по 14 мая 1967 года каждый вечер Калевский спортзал в Таллинне был заполнен 3000 слушателями, собравшимися вместе, чтобы насладиться джазовым фестивалем Tallinn'67. В то время более 25 ансамблей со всего Советского Союза и из-за границы присоединились к джазовому празднику. Так как в фестивале принимало участие большое количество журналистов, а также американский саксофонист Чарльз Ллойд вместе со своим ансамблем, название фестиваля достигло многих иностранных газет. Более полувека о фестивале говорили во всем мире, подтверждая его легендарный статус и значение, которое простиралось далеко за пределы времени и места. Фильм, который сняли музыкальный историк Хели Реиманн и Эрик Норкроос, основывается на материалах выставки Jazz Idealism 1967 и фокусируется на людях, которые приняли участие в фестивале и для которых джаз был способом смотреть на мир, идеалом и образом жизни, а также ценностью и основой самореализации.

Премьера фильма в Латвии пройдет 30 апреля в 16:00 в галерее на первом этаже M/Darbnīca, а на втором этаже в 20:00 слушатели и джазовые музыканты соберутся на праздничный импровизационный джем-сейшн под руководством Эвилены Протектор.

"Мы очень рады, что в этом году у нас наконец есть возможность встретиться не у экранов компьютера, а в настоящем концертном зале, клубе, галерее, обняться с друзьями, выпить чашечку кофе, вместе пережить бурлящую энергию джаза… Джаз доказал, что может существовать во всех формах, однако ничто не заменит живой энергии этого жанра", - говорит латвийская джазовая певица Эвилена Протектор.

ФОТО: Пресс-фото

В этом году Международный день джаза проходит одновременно с крупнейшей в Европе выставкой jazzahead!, посвященной джазовой музыке, в которой уже шестой год подряд представлен и латвийский джаз, поэтому латвийская делегация подключится к празднику из выставочного зала в Бремене.

ФОТО: Пресс-фото

Латвийское радио 3 "Классика" также отпразднует Международный день джаза 30 апреля, на протяжении всего дня предлагая радиослушателям новейшие концертные записи латвийских музыкантов наряду с мировыми музыкальными премьерами. Полная программа мероприятий доступна на сайте www.jazzday.lv.