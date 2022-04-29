Citi Zēni о своем выступлении на "Евровидении": "Все отработано до последней секунды"

На вопрос, что зрители увидят на сцене "Евровидения", Citi Zēni ответили: "Вечеринку, энергию и то, что мы сделаем все, что в наших силах и сверх них".

"Движений много - все отработано до последней секунды. В любом случае у нас много хореографии, есть движения даже для операторов. Им высланы планы и карты их перемещений по сцене", - сказали музыканты.

Уже сообщалось, что 10 мая на 66-м конкурсе "Евровидение" в Турине (Италия) группа Citi Zēni исполнит песню Eat Your Salad в первом полуфинале. В этот день выступят участники от таких стран, как Албания, Швейцария, Словения, Болгария, Молдова, Украина, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Дания, Армения, Австрия, Хорватия, Исландия и Греция. Второй полуфинал "Евровидения" состоится 12 мая, финал - 14 мая.

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