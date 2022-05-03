"Место вокруг занозы воспалилось". Президент выступил за снос памятника в Пардаугаве

По словам Левитса, памятник в Пардаугаве всегда был "занозой в душе латышей", потому что он прославляет оккупационные войска, которые принесли Латвии большие страдания, а сейчас вопрос обострился, потому что та самая армия, которая оккупировала Латвию, сейчас воюет в Украине.

"Место вокруг занозы воспалилось. Я не вижу другой возможности, кроме как снести памятник или избавиться от него иным способом", - заявил президент, подчеркнув, что мысли большинства людей аналогичны.

Левитс был бы рад, если бы освобождение от памятника произошло при массовом согласии и граждане Латвии русского происхождения также выступили бы за его снос.

По мнению президента, в вопросе о дальнейшей судьбе памятника люди должны придерживаться демократических и национальных ценностей, которые закреплены в Конституции.

"Перенос или, еще лучше, снос оккупационного памятника был бы элементом единства. Памятник символизирует российскую и советскую армию, которая принесла страдания латышам, а теперь несет украинцам. Это неприемлемый в демократическом обществе символ", - подытожил Левитс.

Как уже сообщалось, в связи с вторжением России в Украину обострился вопрос о возможности демонтажа памятника в рижском парке Победы.