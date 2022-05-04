МИД РФ: израильские наемники воюют в Украине вместе с боевиками "Азова"

Как утверждает Захарова, она видела доказательства, подтверждающие это. Подробностей об этих материалах она не сообщила.

"Как к этому относиться? (…) Как это может быть?" - заявила Захарова в эфире "Радио Спутник". Представитель МИД России отметила, что эту информацию не захотят слышать израильские политики, которые "раздули" этот конфликт.

Уже сообщалось, что российского посла в Израиле вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях и Зеленском итальянскому телевидению. Он заявил, что "у Гитлера была еврейская кровь", а "самые ярые антисемиты, как правило, евреи". Он связал это с тем, что власти Украины якобы поддерживают нацистов, несмотря на еврейское происхождение президента Владимира Зеленского.

Власти Израиля обвинили Лаврова во лжи и расизме. На следующий день МИД РФ выпустил статью "Об антисемитизме", в которой обвинил Израиль в поддержке "неонацистского режима в Киеве", а также в игнорировании проявлений нацизма и антисемитизма в Украине и других странах Восточной Европы.