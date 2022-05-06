В Риге впервые выступит известный кинокритик Антон Долин

15 мая в 19:00 в Большом зале к/т Splendid palace состоится первый public talk c Антоном Долиным на тему "Кино про сейчас".

Как сейчас смотреть кино, думать о кино, писать о кино? Действительно ли кинематограф виноват в катастрофах этих дней? Мог ли предотвратить их, и как? Наконец, какие фильмы способны рассказать нам больше о трагедии нынешней войны и пережить эту травму? Об этом попробует рассуждать вслух Антон Долин, отвечая на вопросы зрителей и вступая с ними в диалог.

Мероприятие на русском языке с синхронным переводом на латышский язык.

Билеты на мероприятие доступны в сети Bilešu Serviss.

Студентам латвийских ВУЗов и учащимся старших классов (начиная с 16 лет) предоставляются бесплатные места для посещения мероприятий. Количество мест ограничено. Записаться можно по электронной почте office@pr-linija.lv, указав свое имя и приложив фотографию ученического или студенческого билетов.

"В Риге и Юрмале я впервые оказался в детстве, был тогда поражён их красотой. Думал, что вернусь взрослым, и это впечатление померкнет - ничего подобного, к нему добавилось восхищение рижским югендстилем и осознанием того, что отсюда родом, быть может, величайший советский режиссер - Сергей Эйзенштейн. А еще в Риге сейчас прописался мой любимый фестиваль постсоветского пространства - "Артдокфест". Безумно рад, что наконец смогу ближе познакомиться и пообщаться с рижанами", - рассказывает Антон Долин.

Второй public talk с участием Антона Долина в рамках "Культурного практикума" состоится 17 июня в 19:00 в Большом зале к/т Splendid palace. Тема встречи: "Итоги 75-го Каннского кинофестиваля 2022 года".

Об Антоне Долине Журналист, кинокритик, радиоведущий, кинообозреватель телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале (2012—2020), главный редактор журнала "Искусство кино" (2017—2022). Автор книг, посвященных творчеству Джима Джармуша, Ларсу фон Триер, Рою Андерссону и другим великим деятелям киноискусства. С конца февраля 2022 года временно проживает в Латвии.

Антон Долин ФОТО: Пресс-фото

О фестивале Botānika и проекте "Культурный практикум" Проект фестиваля Botānika "Культурный практикум" направлен на формирование и поддержку интеллектуальной среды в Латвии и призван объединить людей, интересующихся искусством кино, историей искусств и актуальной проблематикой культурологии. Основная задача – содействие социокультурному развитию и создание позитивной созидательной среды в латвийском обществе. Проект реализуется в формате публичных встреч, диспутов, лекториев.

Фестиваль Botānika был основан в 2019 году с целью привезти в Ригу "свежие" проекты, открыть новых артистов, пополнить программу культурных событий города новым форматом, способствовать мультикультурным связям. Название отражает стремление авторов к тщательной селекции музыкального материала.

Помимо музыкальных событий, фестиваль ориентирован на организацию проектов в области искусства, кино, поэзии, а также на проведение встреч со значимыми персонами в различных областях культурной и общественной жизни. В рамках фестиваля в Риге выступил ряд российских независимых музыкантов: группы AloeVera, Oqjav, ВИА Татьяна, певицы Женя Любич и Варвара Визбор.

Галерея: концерт Варвары Визбор в Риге