Видео ⟩ Денис Шевелев готовит мясо на гриле и рассуждает о сплетнях и психологии

Вместе с ведущей Раисой Смирновой Денис Шевелев готовил нежную свинину с кокосовым кремом под чесночным соусом на гриле Tramontina.

Оказалось, что это не только просто, но и вкусно!

Свинина с кокосовым кремом под чесночным соусом ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для приготовления им понадобилось мясо, приправа Vegeta для свинины, мед, корень имбиря, кунжутное масло, кинза и ломтики лайма для украшения блюда.

Для чесночного соуса они использовали йогурт без добавок, кокосовый крем, 2 зубчика чеснока, ложку меда и приправу Vegeta Natur для салата.

Подробный рецепт здесь!

Приправа Vegeta для свинины и салатов ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во время готовки Денис и Раиса обсудили обучение в магистратуре в Латвии, какими бывают слухи и как на них лучше реагировать, а также почему важно своевременно обратиться к психологу!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приготовление мяса оказалось не таким и сложным процессом, особенно благодаря ножам от бразильской компании с более чем 100-летней историей - Tramontina.

Свинина с кокосовым кремом под чесночным соусом ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Tramontina производит около 2 миллионов ножей в день, но они изготавливают не только ножи и грили, но и другую кухонную утварь. К примеру, шампуры, на которых Раиса и Денис готовили мясо, тоже произведены бразильской компанией Tramontina.

О том, как у них шли дела на кухне, смотрите в новом выпуске программы "Знаменитости на углях" и в фотогалерее! В финале выпуска гостю даже подарили именной нож Tramontina.