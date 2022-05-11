"Важнее любых ответов является сам вопрос": рижане Kris&Oz выпустили новый клип

"Работа над песней совпала с началом пандемии. Неопределенность и неизвестность. Наверное, так можно было охарактеризовать происходящее тогда вокруг", - рассказывает Артур из Kris&Oz.

Музыканты считают, что человек легко, а в особенности в такое время, поддается чужому влиянию, забыв о себе и о своих талантах. Название песни Ask Yourself. Это о том, что если ты сбился с пути или запутался в паутине чужих игр - просто притормози и сформулируй для себя главные вопросы. Например, "кто я?".