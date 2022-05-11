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"Важнее любых ответов является сам вопрос": рижане Kris&Oz выпустили новый клип

ФОТО: Пресс-фото

11 мая инди-соул-группа из Латвии Kris&Oz выпустила песню Ask Yourself.

Кристина Моринс Авторы музыки и текста: Кристина Моринс, Артур Осипов, Александр Соловьев и Марк Иванов. Музыкальный продакшн осуществлял Александр Соловьев и Sol Recording Studio ФОТО: Пресс-фото

"Работа над песней совпала с началом пандемии. Неопределенность и неизвестность. Наверное, так можно было охарактеризовать происходящее тогда вокруг", - рассказывает Артур из Kris&Oz.

Музыканты считают, что человек легко, а в особенности в такое время, поддается чужому влиянию, забыв о себе и о своих талантах. Название песни Ask Yourself. Это о том, что если ты сбился с пути или запутался в паутине чужих игр - просто притормози и сформулируй для себя главные вопросы. Например, "кто я?".

"Потому что иногда важнее любых ответов является сам вопрос", - подчеркивают артисты. 

С 11 мая 2022 года Ask Yourself от Kris&Oz доступен на всех основных стриминг-платформах: YouTube и Spotify.

Видео: Kris&Oz - Ask Yourself

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