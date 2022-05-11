"Важнее любых ответов является сам вопрос": рижане Kris&Oz выпустили новый клип
11 мая инди-соул-группа из Латвии Kris&Oz выпустила песню Ask Yourself.
11 мая инди-соул-группа из Латвии Kris&Oz выпустила песню Ask Yourself.
Музыканты считают, что человек легко, а в особенности в такое время, поддается чужому влиянию, забыв о себе и о своих талантах. Название песни Ask Yourself. Это о том, что если ты сбился с пути или запутался в паутине чужих игр - просто притормози и сформулируй для себя главные вопросы. Например, "кто я?".
"Потому что иногда важнее любых ответов является сам вопрос", - подчеркивают артисты.
С 11 мая 2022 года Ask Yourself от Kris&Oz доступен на всех основных стриминг-платформах: YouTube и Spotify.
Видео: Kris&Oz - Ask Yourself
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