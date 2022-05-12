Антон Долин в "Кина - будет!": о страхах Путина, любви к Даугавпилсу и немного о кино

Этот выпуск подкаста мы записывали 10 мая, поэтому первым делом спросили, как Антон провел предыдущий день, а также что его связывает с этим праздником, особенно в контексте событий в Украине. Подробнее об этом можно прочитать в отдельной статье.

Но не все же говорить о войне. Во время подкаста мы выяснили, что один из любимых художников Антона - родившийся в Даугавпилсе Марк Ротко. Несмотря на то, что будущий легендарный экспрессионист прожил в Латвии всего год, кинокритик считает абсолютно логичным, что его потомки продолжают поддерживать его арт-центр в Латгалии.

Не обошлось, разумеется, и без кино. Причем под обсуждение попало как и самое начало этого искусства, в том числе и рожденный в Риге Сергей Эйзенштейн, так и современные картины - например, последняя премьера Pixar "Я краснею", которая показалась Долину актуальной нашему времени, пусть в мультфильме речь и идет о китайской девочке-подростке из Канады.

Немного затронув тему культуры отмены (Антон Долин перестал слушать Майкла Джексона, но все еще с удовольствием читает книги Джоан Роулинг - не соглашаясь при этом с ее трансофобными высказываниями), в конце мы вернулись обратно к актуальному. Долин рассказал, что, по его мнению, произойдет после окончания войны в Украине.