"Я точно не вернусь!": Аскеров об отъезде из России, войне в Украине и уголовном деле

О войне в Украине

Ровшан Аскеров отметил, что люди, живущие в России, долгие годы подвергались влиянию пропаганды, поэтому многие из них поддерживают военные действия, которые сейчас происходят в Украине.

"Эти восемь лет людей хорошо обрабатывали по всем каналам при помощи всех СМИ, что мы за правду, а там враги. (...) В голову вбили, что мы если начинаем войну, то всегда за светлые идеалы. Мы стоим на светлой стороне", - высказался он.

"Идея войны продана. Успешно продана, потому что нечем больше гордиться", - добавил Аскеров.

Он также отметил, что считает Владимира Путина "убийцей".

"Для меня с 99-го года было понятно, что человек с такими оловянными глазами - это убийца. А дальше все, что он делал, это было подтверждением репутации. Ничего хорошего он не делал. Вот логический конец, к чему все и пришло", - заявил Ровшан.

Об уголовном деле

27 апреля Следственный комитет РФ (СК) сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Ровшана Аскерова по статье о реабилитации нацизма. Поводом к преследованию стал пост Аскерова в Facebook о советском маршале Георгии Жукове, в котором, по версии следствия, содержались "заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества".

В интервью Аскеров прокомментировал свои высказывания о советском маршале:

"Должна быть какая-то икона. Чем еще мы можем гордиться? Вот победа, которая была 76 лет назад, и мы ею гордимся.

(...) Мы выиграли эту войну. Это наша победа. Мы никому не позволим к ней примазаться. Назвать Сталина ее творцом мы не можем, это одиозная фигура. Вот у нас есть трехкратный герой Советского Союза, маршал, который выигрывал сражения, брал Берлин. Вот этот маршал и будет главной иконой. Мне кажется, что триггером стало то, что я покусился на икону. На самое святое, что может быть. В преддверии Великой Победы посмел заявить: "А такой ли святой этот ваш маршал?". Все его жестокости списываются на войну. Никто не задумывается о том, что убивали их родственников, дедов, дядей. За каждой победой стоят жизни".

Аскеров также отметил, что, по его мнению, в его высказываниях нет никакого состава преступления.

Также Аскеров, который сейчас находится в Азербайджане, заявил, что не собирается возвращаться в Россию: "Думал, будет тяжелее уезжать, но нет! Страны, откуда я уехал, уже нет. Все, что я любил - этого уже нет. У меня не было ностальгии. Я точно не вернусь!".

Интервью на канале "И грянул Грэм" было опубликовано 9 мая. 11 мая стало известно, что Ровшан Аскеров объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса РФ.

Видео: Интервью Ровшана Аскерова на YouTube-канале "И грянул Грэм"