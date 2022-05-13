12 мая в концертном зале Palladium прошел концерт украинского исполнителя Ивана Дорна, который несколько раз был перенесен из-за пандемии. Рига ждала артиста четыре года и дождалась! Правда, контекст концерта был не самый веселый. Конечно, он не мог не коснуться темы войны в Украине. Публика выразила Ивану всю свою любовь, а он ответил взаимностью.

Иван Дорн - это тот артист, который не вписывается в рамки какого-то определенного стиля. Он уникален и индивидуален. Его музыка - это эклектика. Это смешение стихийных явлений и вайба толпы.

Концерт Ивана Дорна в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На разогреве выступил 34-летний артист Constantine (Константин Дмитриев). Не случайно именно он, ведь Constantine давно сотрудничает с Дорном. На проекте "Голос страны" именно Иван был тренером Дмитриева.

Constantine ФОТО: TVNET/Jānis Škapars

После феноменального участия в вокальном шоу Constantine стал первым артистом музыкального лейбла Ивана Дорна Masterskaya и его карьера стремительно пошла вверх. Теперь Constantine знают как одного из самых ярких дебютантов украинской поп-сцены.

В Риге он продемонстрировал весь свой богатый арсенал вокальных приемов. Конечно, артист говорил о войне в Украине. Одну из песен он посвятил своему погибшему другу - популярному украинскому актеру Паше Ли, который вступил в ряды ВСУ и героически противостоял российским солдатам на украинской земле. Constantine много говорил с залом. Благодарил людей за помощь и поддержку Украины. Несколько раз повторил со сцены лозунг: "Слава Украине!".

Constantine ФОТО: TVNET/Jānis Škapars

Выступление Ивана Дорна началось с видеообращения, в котором говорилось о том, что после 24 февраля изменилась жизнь каждого украинца. С 24 февраля лейбл Дорна перепрофилировался и превратился в волонтерский центр.

"Моя музыка теперь - это шелест пакетов с лекарствами. Текст моих песен - это благодарность людей, которые получили помощь. Мои снимки - это фотографии машин, заполненные гуманитарной помощью. Мои процессы поменялись, но я, как и раньше, продолжаю работать ради Украины. Мы помогаем, не останавливаемся, объединяемся. Иногда улыбаемся, верим. Я уверен - мы победим вместе! Спасибо, что помогаете моей музыке звучать еще громче!" - говорил голос на видео, который сопровождал кадры хроники происходящего сейчас в жизни артиста и его команды.

Зал одобрительно реагировал на видеообращение. В толпе подняли флаг Украины, а еще один свешивался с балкона.

Концерт Ивана Дорна в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Иван Дорн отметил, что все сейчас понимают контекст. Что касается его лирических песен, то он никак не представлял, что текст приобретет другой оттенок:

"Я думал, что я писал про единственную женщину, как внезапно случилась война... Получился текст не про жену... Как холодно, когда тебя нет рядом, Украина!".

Иван Дорн в Риге ФОТО: TVNET/Jānis Škapars

В перерывах между песнями артист читал стихи собственного сочинения:

"...Пойдут устроят митинг, захватят власть и скажут: Нам Дорна привезите, других всех отмените, на радио включите лишь Дорна на репите, все "Стыцамэн" учите.

Они правительство развалят и выпустят закон, что Латвию возглавит на 100 лет Иван Дорн. Все это потому, что здесь голодный кто-то - не видел Дорна в Риге уже 4 года. Не надо таких пауз среди других событий. Хотя бы раз в 2 года, но Дорна привозите".

Зрители были в восторге!

ФОТО: TVNET/Jānis Škapars

Трек "Опомнись" прозвучал особенно ярко. Последний припев Иван завершил изменив слова с "утопить весь мир" на "погубить весь мир". Песню сопровождала визуализация с многочисленными хештегами в поддержку Украины.

Дорн заметил, что у него накопилось много слов, которые он бы хотел сказать, и зачитал еще одно свое стихотворение:

"Наконец-то я стою на сцене той страны, что нежно приютила украинское родное племя и гостеприимством всех укрыла. Мы здесь, в Латвии, почти как дома, безопасно и свободно дышим. Как вам благодарны украинцы - сейчас вся Латвия услышит".

Иван Дорн в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В какой-то момент артист сказал, что он не хочет делить свою публику и не собирается этого делать: "Я не хочу разделять на тех, кто в партере и на балконе. На правых и на левых, на черных и белых, на тех, кто "за", а кто "против".

Концерт Ивана Дорна в Риге ФОТО: TVNET/Jānis Škapars

Именно таким этот концерт и был. Он был не о разделении, а о музыке, любви к Украине и Латвии, о вере и надежде на будущее без войны.

Конечно, Иван Дорн не смог в финале вечера не исполнить свой самый популярный хит "Стыцамэн", а завершил он выступление кавером песни Константина Меладзе для группы "ВИА Гра" - "Попытка N 5", которую хором пел с ним весь зал.

Иван Дорн в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Концерт Ивана Дорна в Риге