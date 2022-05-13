Из-за выросших расходов предприятие Elpa прекратило производство молочных продуктов

Сроки возобновления деятельности Elpa пока неизвестны.

Как сообщил Сисенис, предприятию пришлось приостановить деятельность в связи с ростом цен на энергоресурсы, сырье для производства и вспомогательные материалы, например, средства производства, цена на которые значительно выросла после того, как их больше нельзя купить у Белоруссии.

Всю произведенную продукцию Elpa к моменту приостановки работы реализовало.

Сисенис сообщил, что на предприятии работали около 30 человек, и часть уже подала заявления об увольнении. Предприятие по финансовым причинам не смогло выплатить им зарплаты.

Как указал руководитель Elpa, из-за роста расходов предприятию пришлось повысить цены продукции, и в магазинах она больше не конкурентоспособна. В этом плане латвийские молокоперерабатывающие предприятия, которые, по его словам, в большинстве своем в 2022 году работают с убытками, не могут конкурировать с польской продукцией, цены на которую значительно ниже.

Сисенис критически высказался о неспособности государства оказать предприятиям поддержку в это время. Во время ограничений из-за пандемии Covid-19 покупательная способность населения уже снизилась, но это никак не было компенсировано со стороны государства. Государство обещало перерабатывающим предприятиям финансовую поддержку, но пока она не получена.

По данным Firmas.lv, по состоянию на 11 мая у предприятия была налоговая задолженность на сумму 152 140 евро. Кроме того, у "Elpa", имеются два активных коммерческих залога на сумму 720 000 евро.

Оборот предприятия в 2020 году составил 2,974 млн евро, прибыль - 5873 евро. Финансовые данные за 2021 год еще не опубликованы. Elpa зарегистрирована в 1993 году и принадлежит нескольким частным лицам.