Тиктокер Анька-пулеметчица готовит картофельно-грибные шашлыки

В передаче RUS TVNET "Знаменитости на углях" это блюдо вместе с ведущей Раисой Смирновой готовила популярный латвийский блогер и тиктокер Анна Минайленко (Anny Minai, или Анька-пулеметчица).

Раиса Смирнова и Anny Minai ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для приготовления этого блюда им понадобилось: некрупный отварной картофель, грибы, зеленый лук, оливковое масло, приправа Vegeta Natur для картофеля и Vegeta Natur для салата, натуральный йогурт, майонез и хрен.

Подробный рецепт блюда найдете здесь.

Vegeta и овощи ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Анна и Раиса использовали деревянные шпажки, но можно было применить и кухонную утварь для гриля от Tramontina. Выбор у компании весьма огромен.

Tramontina ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во время готовки они обсудили изменения в жизни Анны - переход в TikTok-дом FAM3 HOUSE, новые проекты и, конечно, ее очаровательного питомца - ши-тцу по имени Яша.

О том, как у них шли дела на кухне, смотрите в новом выпуске!

Галерея: "Знаменитости на углях" с Anny Minai