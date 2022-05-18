Ср, 18.05.2022
Он сказал: "Я очень тебя люблю", и это было так больно слышать. У него в голосе был слышен страх из истории о детском лагере в Буче, который стал расстрельным подвалом
из истории о детском лагере в Буче, который стал расстрельным подвалом

Тиктокер Анька-пулеметчица готовит картофельно-грибные шашлыки

В теплое время года особенно приятно собраться вечером на природе и приготовить барбекю. Предлагаем простой рецепт ароматных картофельно-грибных шашлыков с пряным соусом из хрена.

В передаче RUS TVNET "Знаменитости на углях" это блюдо вместе с ведущей Раисой Смирновой готовила популярный латвийский блогер и тиктокер Анна Минайленко (Anny Minai, или Анька-пулеметчица).

Раиса Смирнова и Anny Minai ФОТО: Jānis Škapars/TVNET
ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для приготовления этого блюда им понадобилось: некрупный отварной картофель, грибы, зеленый лук, оливковое масло, приправа Vegeta Natur для картофеля и Vegeta Natur для салата, натуральный йогурт, майонез и хрен.

Подробный рецепт блюда найдете здесь.

Vegeta и овощи ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Анна и Раиса использовали деревянные шпажки, но можно было применить и кухонную утварь для гриля от Tramontina. Выбор у компании весьма огромен. 

Tramontina ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во время готовки они обсудили изменения в жизни Анны - переход в TikTok-дом FAM3 HOUSE, новые проекты и, конечно, ее очаровательного питомца - ши-тцу по имени Яша. 

О том, как у них шли дела на кухне, смотрите в новом выпуске!

Галерея: "Знаменитости на углях" с Anny Minai

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