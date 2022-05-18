Тиктокер Анька-пулеметчица готовит картофельно-грибные шашлыки
В теплое время года особенно приятно собраться вечером на природе и приготовить барбекю. Предлагаем простой рецепт ароматных картофельно-грибных шашлыков с пряным соусом из хрена.
В теплое время года особенно приятно собраться вечером на природе и приготовить барбекю. Предлагаем простой рецепт ароматных картофельно-грибных шашлыков с пряным соусом из хрена.
В передаче RUS TVNET "Знаменитости на углях" это блюдо вместе с ведущей Раисой Смирновой готовила популярный латвийский блогер и тиктокер Анна Минайленко (Anny Minai, или Анька-пулеметчица).
Для приготовления этого блюда им понадобилось: некрупный отварной картофель, грибы, зеленый лук, оливковое масло, приправа Vegeta Natur для картофеля и Vegeta Natur для салата, натуральный йогурт, майонез и хрен.
Подробный рецепт блюда найдете здесь.
Анна и Раиса использовали деревянные шпажки, но можно было применить и кухонную утварь для гриля от Tramontina. Выбор у компании весьма огромен.
О том, как у них шли дела на кухне, смотрите в новом выпуске!
Галерея: "Знаменитости на углях" с Anny Minai
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