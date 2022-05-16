Кариньш требует отставки Витенбергса с поста министра экономики

Видео: Пресс-конференция после заседания правительства

НО сможет выдвинуть нового кандидата на эту должность. В то же время Кариньш допускает возможность, что НО само может принять решение о том, кого из своих министров заменить. Как пояснил премьер, Витенбергс был выбран для отставки как самый "новый" министр НО.

Как следует из сказанного Кариньшем на пресс-конференции, он считает шантажом призыв НО требовать отставки министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!"), в противном случае угрожая выйти из правительства.

Премьер подчеркнул, что сейчас цель - восстановить политический баланс, поэтому НО также должно будет заменить одного министра.

Кариньш заявил, что с "элементами шантажа" правительство дальше не могло бы работать, потому что это открыло бы возможности для любого партнера в дальнейшем использовать "ультимативный путь", что привело бы в короткие сроки к тому, что правительство стало бы недееспособным.

"Без смены министров нет возможности достичь политического баланса в коалиции, поскольку стабильность правительства зависит от того, имеет ли оно полный состав и большинство в Сейме. В данном случае баланс был нарушен, и это мое предложение, как в короткие сроки вернуться к нему", - сказал премьер.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш предупредил партнеров по коалиции, что вместе с отставкой министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!") из правительства должен уйти и министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение), сообщает Латвийское телевидение в Twitter.

В настоящее время партнерам по коалиции дано время решить, готовы ли они продолжать работу в правительственной коалиции в таких условиях.

Витенбергс заявил агентству LETA, что продолжает выполнять свои обязанности, а в заседании коалиции в понедельник не участвовал. Он отметил, что не видит в своей работе ничего такого, из-за чего нужно было бы требовать его отставки или он сам должен был бы уйти.

Министр экономики подчеркнул, что поддерживает позицию своей партии - Национального объединения (НО), - которая призвала премьер-министра добиваться отставки министра внутренних дел после событий у памятника в парке Победы.

Как уже сообщалось, Голубева подала в отставку на удаленной пресс-конференции в понедельник, 16 мая.

По словам Голубевой, она сегодня узнала о том, что, "не дожидаясь аналитического доклада Министерства внутренних дел", премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подчинился давлению НО и больше не готов поддержать ее работу. В таких условиях она решила вернуться на должность депутата Сейма.

Также Голубева сообщила о том, что в настоящее время проводятся переговоры о дальнейшей работе коалиции, но она не думает, что объединение "Для развития/За!" будет требовать отставки министров НО, чтобы "удовлетворить жажду мести".