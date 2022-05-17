Вт, 17.05.2022
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В Госдуме РФ предложили запретить обмен бойцов из полка "Азов" и снять мораторий на смертную казнь
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Раненый солдат на заводе "Азовсталь" ФОТО: EPA/Scanpix

Государственная дума России хочет запретить обмен бойцов из украинского полка "Азов" на российских военнопленных. Как заявил во время заседания парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин, "нацистские преступники" не должны подлежать обмену на пленных россиян.

Русская служба ВВС сообщает, что он потребовал у депутатов подготовить соответствующее постановление.

"Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - сказал Володин.

ВВС отмечает, что

"нацистскими преступниками" в Госдуме назвали участников украинского полка "Азов", которые более двух месяцев удерживали оборону на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

В то же время врио председателя ЛДПР Леонид Слуцкий предложил снять мораторий на смертную казнь и "показать всему миру, что украинские националисты достойны только высшей меры наказания".

"Мы должны как следует подумать и, возможно, пойти на такое предложение, поскольку эти звери в человеческом обличии, - еще раз повторю единственную формулировку, которой они достойны, - должны получить по заслугам", - заявил Слуцкий.

Напомним, поздно вечером 16 мая под контролем российских военных произошла эвакуация раненых бойцов украинских воинских подразделений, заблокированных на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о 53 тяжело раненных военных, направленных в Новоазовск, еще 211 через гуманитарный коридор были отправлены в сторону села Еленовка Донецкой области, где украинские власти планировали провести обмен военнопленными.

Вывоз бойцов прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский: "Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными, разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности. И времени".

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