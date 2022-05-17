В Госдуме РФ предложили запретить обмен бойцов из полка "Азов" и снять мораторий на смертную казнь

Русская служба ВВС сообщает, что он потребовал у депутатов подготовить соответствующее постановление.

"Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - сказал Володин.

ВВС отмечает, что

"нацистскими преступниками" в Госдуме назвали участников украинского полка "Азов", которые более двух месяцев удерживали оборону на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

В то же время врио председателя ЛДПР Леонид Слуцкий предложил снять мораторий на смертную казнь и "показать всему миру, что украинские националисты достойны только высшей меры наказания".

"Мы должны как следует подумать и, возможно, пойти на такое предложение, поскольку эти звери в человеческом обличии, - еще раз повторю единственную формулировку, которой они достойны, - должны получить по заслугам", - заявил Слуцкий.

Напомним, поздно вечером 16 мая под контролем российских военных произошла эвакуация раненых бойцов украинских воинских подразделений, заблокированных на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о 53 тяжело раненных военных, направленных в Новоазовск, еще 211 через гуманитарный коридор были отправлены в сторону села Еленовка Донецкой области, где украинские власти планировали провести обмен военнопленными.

Вывоз бойцов прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский: "Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными, разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности. И времени".