Девочка, которую зажало в дверях трамвая и протащило по улице, вернулась домой

13 апреля Даугавпилс облетела новость о ДТП, в котором девочку зажало в трамвае и протащило по улице между остановками "Городская поликлиника" и "Улица Циетокшня". Трамвай успел остановиться незадолго до того, как девочку бросило на рельсы.

Как чувствует себя девочка

Катя пролежала в Даугавпилсской региональной больнице с 13 до 27 апреля. В выписке перечисляются такие диагнозы, как сотрясение головного мозга, перелом плечевой кости, инфицированные широкие раны волосистой части головы, в правой затылочной области, в области шеи, поражение улитки правого уха, множественные широкие инфицированные ссадины верхних и нижних конечностей, левого таза.

"У Кати черепно-мозговая травма, сломана рука, множественные глубокие раны, повреждена ушная раковина и частичная потеря памяти", - писала Дарья Васильева о состоянии дочери в Facebook.

В конце медицинской выписки сухим медицинским языком указано: "Ребенок в удовлетворительном состоянии выписан домой".

Мама девочки рассказала, что дочь по чуть-чуть идет на поправку, но раны на голове еще беспокоят, бывают сильные головокружения и звон в ушах. Гипс с руки уже сняли, но еще нужно носить фиксатор. Школу также придется догонять, когда со здоровьем станет лучше.

Родители обращались к психологу. Специалист посоветовал сначала залечить физические раны и потом приступить к проработке эмоциональной травмы.

Несмотря на то, что между родителями девочки и руководством больницы случилось недопонимание, Дарья рассказала, что они остались довольны действиями и отношением лечащего врача. Мама также попросила написать, что они очень благодарны хирургу Владимиру Олейникову за лечение и заботу о Кате.

Как продвигается дело

Член правления Daugavpils satiksme Сергей Благовещенский рассказал, что водителя трамвая отстранили от вождения трамвая и в данный момент он выполняет работу мойщика трамваев на предприятии.

Старший специалист Госполиции Ласма Курсите прокомментировала, что Уголовное производство по данному делу возбуждено в соответствии с разделом 21 Уголовного закона. Этот раздел называется: "Преступления против безопасности дорожного движения".

Правонарушение будет квалифицировано после получения заключения судебно-медицинского эксперта.

Виновный будет наказан в соответствии с санкцией уголовного преступления. Поскольку уголовное производство в настоящее время находится на стадии расследования, пока рано судить о том, какой будет приговор.