Видео ⟩ Бусулис готовит куриные крылышки и мастерски орудует ножом

А знали ли вы, что в Португалии и Бразилии барбекю называется "чурраско"? В новом эпизоде программы "Знаменитости на углях" Интарс Бусулис готовил практически португальское блюдо - острые куриные крылышки с соусом из каперсов.
Интарс Бусулис вместе с ведущей Раисой Смирновой обсудили итоги "Евровидения", участие Интарса в Supernova, предстоящие летние концерты и когда лучше всего ехать в Талси.
Для блюда им понадобились куриные крылышки и оливковое масло. Но чтобы блюдо получилось почти бразильским (как и спонсор выпуска - компания Tramontina), необходимо было приготовить острый маринад. Для него потребовались следующие ингредиенты: лимон, соль, паприка, чесночный порошок, тимьян и кайенский перец.
Особенно искусно Интарс Бусулис орудовал ножом Tramontina при нарезке каперсов для соуса. Каперсы необходимо было смешать с натуральным йогуртом, майонезом, соком лимона, сахаром, солью и зеленым луком.
После на гриле от Tramontina они запекали куриные крылышки до золотистой корочки.
В финале Интарсу подарили именной набор от Tramontina.
Как все это было, смотрите в новом выпуске программы "Знаменитости на углях"!
Галерея: "Знаменитости на углях" - Интарс Бусулис
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