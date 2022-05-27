Видео ⟩ Бусулис готовит куриные крылышки и мастерски орудует ножом

Интарс Бусулис вместе с ведущей Раисой Смирновой обсудили итоги "Евровидения", участие Интарса в Supernova, предстоящие летние концерты и когда лучше всего ехать в Талси.

Раиса Смирнова и Интарс Бусулис ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для блюда им понадобились куриные крылышки и оливковое масло. Но чтобы блюдо получилось почти бразильским (как и спонсор выпуска - компания Tramontina), необходимо было приготовить острый маринад. Для него потребовались следующие ингредиенты: лимон, соль, паприка, чесночный порошок, тимьян и кайенский перец.

Подробный рецепт ищите здесь.

Специи ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Особенно искусно Интарс Бусулис орудовал ножом Tramontina при нарезке каперсов для соуса. Каперсы необходимо было смешать с натуральным йогуртом, майонезом, соком лимона, сахаром, солью и зеленым луком.

Каперсы ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

После на гриле от Tramontina они запекали куриные крылышки до золотистой корочки.

Курица на гриле Tramontina ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В финале Интарсу подарили именной набор от Tramontina.

Интарс Бусулис с подарком от Tramontina ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как все это было, смотрите в новом выпуске программы "Знаменитости на углях"!

Галерея: "Знаменитости на углях" - Интарс Бусулис