Нациобъединение выдвинет на должность министра экономики Илзе Индриксоне

Он рассказал, что правление партии еще до начала передачи единогласно приняло решение о поддержке кандидатуры Индриксоне на должность министра экономики. Кандидатура будет направлена на оценку в коалицию.

Партия выбрала Индриксоне на эту должность, чтобы обеспечить перенятие начатых работ. В свою очередь бывший министр экономики Янис Витенбергс приглашен "стоять достаточно близко" к дальнейшим работам, отметил Дзинтарс, впрочем, не раскрыв, может ли Витенбергс быть выдвинут на должность парламентского секретаря Минэкономики.

Еще утром Национальное объединение повторно призывало премьера Кришьяниса Кариньша от плана потребовать отставки Витенбергса, однако Кариньш свое мнение и решение не изменил. По мнению Дзинтарса, план Кариньша освободить министра от должности - несправедливый и вредный, он отметил, что министр "делал свою работу с честью", особенно в сложных условиях, во время нескольких кризисов.

Напомним, на прошлой неделе входящее в коалицию НО потребовало отставки уже бывшей главы МВД Марии Голубевой в связи с работой полиции в парке Победы в начале прошлой недели.

Голубева на этой неделе сообщила, что потеряла доверие премьера, поэтому сама уходит с должности. В свою очередь президент Кариньш в связи с "попыткой шантажа" НО потребовал оставить должность и министра экономики Витенбергса.