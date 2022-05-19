Рижская дума расскажет о реконструкции Брасского моста

В пресс-конференции примут участие ответственный за вопросы сообщения вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, руководитель комитета по делам транспорта и сообщения Олаф Пулкс, и.о. директора департамента сообщения Янис Вайводс.

Перестройкой Брасского моста будет заниматься объединение CP - Rīgas tilti, в которое входят АО Ceļu pārvalde и ООО Rīgas tilti.

Во время предыдущих ремонтных работ было установлено, что состояние путепровода настолько плачевно, что его нужно демонтировать, а затем спроектировать и построить новый. Процесс строительства существенно усложняет необходимость обеспечивать движение трамваев по путепроводу.

Демонтаж проводит АО Kauno tiltai, затраты на него составят 586 303 евро без налога на добавленную стоимость.

Ранее RUS TVNET писал о ситуации вокруг этого моста:

Также подробно освещали ситуацию с двумя другими мостами в Риге: