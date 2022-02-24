Чт, 24.02.2022
Бороться за Россию, спасать ее — это бороться за отстранение Путина и его клептократов от власти. Но а сейчас это означает и банальное "бороться за мир". Алексей Навальный, российский оппозиционер
Алексей Навальный, российский оппозиционер

На ремонт Брасовского моста возьмут кредит в 11,2 млн евро.

Брасовский мост ждет ремонта ФОТО: Zane Bitere/LETA

Для реализации проекта реконструкции Брасовского моста Рижское самоуправление планирует занять у Государственной казны 11,159 млн евро, решил финансово-административный комитет самоуправления.

Общие расходы на проект могут составить 13,128 млн евро.

Кредит подлежит погашению на срок до десяти лет с отсрочкой платежа по основному долгу до трех лет.

Окончательное решение о взятии кредита должно быть принято на заседании Рижской думы.

Как сообщалось, во время ремонта выяснилось, что состояние моста настолько плохое, что его нужно снести и построить заново.

Процесс строительства существенно осложнен необходимостью обеспечения бесперебойного движения трамвая по одной стороне моста.

Демонтажем моста занимается предприятие Kauno tiltai за 586 303 евро.

Брасовский мост был введен в эксплуатацию в 1959 году. В мае 2019 года в несущих конструкциях моста были обнаружены значительные повреждения, в результате строительные работы пришлось остановить.

Для обеспечения движения в декабре 2019 года был построен временный железнодорожный переезд. На мосту существующие рельсы были перенесены на ту сторону, которая не будут демонтироваться. Работы по консервации были завершены 18 марта 2020 года.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back