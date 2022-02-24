На ремонт Брасовского моста возьмут кредит в 11,2 млн евро.

Общие расходы на проект могут составить 13,128 млн евро.

Кредит подлежит погашению на срок до десяти лет с отсрочкой платежа по основному долгу до трех лет.

Окончательное решение о взятии кредита должно быть принято на заседании Рижской думы.

Как сообщалось, во время ремонта выяснилось, что состояние моста настолько плохое, что его нужно снести и построить заново.

Процесс строительства существенно осложнен необходимостью обеспечения бесперебойного движения трамвая по одной стороне моста.

Демонтажем моста занимается предприятие Kauno tiltai за 586 303 евро.

Брасовский мост был введен в эксплуатацию в 1959 году. В мае 2019 года в несущих конструкциях моста были обнаружены значительные повреждения, в результате строительные работы пришлось остановить.