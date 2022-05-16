Продолжаем серию статей о состоянии рижских мостов. Сегодня обратим внимание на Земитанский мост. Существует городская легенда, что этот мост опасен и "совсем плох", а потому лучше обходить и объезжать его стороной. Стоит ли ждать улучшений, а главное - когда?

Земитанский мост. Май 2022 года ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Начало большого пути

Земитанский мост был сдан в эксплуатацию 30 декабря 1985 года. Он соединяет рижские микрорайоны Пурвциемс и Тейка с центром города. Сначала его стихийно называли Ошкалнским мостом - по названию железнодорожной станции, которая расположена рядом, но после ее переименования в честь полковника латвийской армии Йорга Земитана путепровод также обрел новое название. Но только в 2014 году мосту было присвоено официальное название в честь того же военного деятеля.

Особенностью Земитанского моста стали спроектированные и уложенные в ходе строительства рельсы в обоих направлениях движения. Они должны были стать частью трамвайного маршрута из центра Риги в микрорайоны Пурвциемс и Плявниеки, который позволил бы упростить жизнь жителям и гостям столицы.

Земитанский мост. Май 2022 года ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Однако трамвай в этом направлении так и не был запущен и проект не завершили. Рельсы так и не демонтировали, полагая, что по ним когда-нибудь пустят трамвай", - пояснила RUS TVNET представитель Департамента сообщения Рижской думы Лелде Рудзика.

Тогдашний мэр города Альфред Рубикс в интервью Rus.LSM.lv отказ от проектирования трамвайной линии объяснял так: "Действительно, трамваем можно перевезти больше народу. Но для меня как для мэра был ряд дилемм. Во-первых, негде было взять контактные провода, они не были заказаны своевременно. И вторая проблема - надо было сносить пять или шесть домов".

Амбициозный проект соединения центра города и микрорайона Пурвциемс трамвайной линией был забыт, а намертво залитые бетоном рельсы остались лежать в основании моста.

В 2018 году были проверены все конструкции Земитанского путепровода, и инспекция пришла к мнению, что состояние несущих конструкций удовлетворительное. Таким образом, и в 2018 году не было принято решение о капитальной реконструкции моста, а он с течением времени продолжал приходить все в более ужасное состояние.

Земитанский мост. Май 2022 года ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Именно этот мост был признан "удовлетворительным" в 2018 году:

Уже зимой 2019 года количество ям и выбоин на мосту настолько превысило все возможные пределы, что пришлось ввести ограничение скорости в 30 км/ч, чтобы избежать аварий и пробитых автомобильных шин.

В том же 2019 году было принято решение поставить временные деревянные перила, так как существующие конструкции отслужили свой век и представляли опасность для людей, использующих мост.

Земитанский мост. Май 2022 года ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В 2021 году Рижская дума провела ремонтные работы на мосту, которые можно назвать "косметическими". Как отметила Лелде Рудзика, летом во многих местах Риги проводилась укладка асфальта. Там, где это было возможно, уложили новый асфальт - и на Земитанском мосту тоже. Вокруг трассы, где это технологически сложнее сделать, этого не произошло, но там осуществляется ежедневное обслуживание.

Что ждет мост в ближайшие годы?

Когда всем стало окончательно понятно, что мост разваливается буквально на глазах и со временем может просто упасть на железнодорожные рельсы, проходящие под ним, городские власти начали не только думать, но все-таки и действовать. В октябре 2021 года Департамент сообщения Рижской думы объявил конкурс на проект "Разработка и авторский надзор за проектом строительства моста Йорга Земитана и разработка и авторский надзор за строительством путепровода через железную дорогу по направлению к Густава Земгала гатве", в котором 5 участников представили свои тендерные предложения. В итоге был подписан договор с SIA Projekts 3 о развитии проекта. Запланированный срок его реализации составляет 15 месяцев.

В марте 2022 года Рижская дума взяла кредит у государства на 700 тыс. евро для проектирования строительных работ на Земитанском мосту. Кредит нужно будет вернуть в течение 10 лет с отсрочкой выплаты основной суммы до трех лет.

А в апреле 2022 года дума приняла решение о восстановлении и реконструкции пяти стратегически важных для Риги объектов транспортной инфраструктуры, среди которых и Земитанский мост. На реализацию проекта моста Йорга Земитана предварительно предусмотрено 37 млн евро.

После реконструкции путепровод должен заиграть новыми красками и наконец стать удобным не только для автомобилей, но и для пешеходов. В планах не только ремонт несущих конструкций и обеспечение безопасности и долговечности, но и улучшение организации движения (подробности пока не сообщаются), также обещают улучшить велосипедную инфраструктуру и облагородить среду вокруг моста.

Пока же интеграция велосипедной инфраструктуры в городскую сеть оставляет желать лучшего - например, сейчас велосипедная дорожка упирается в строительное ограждение и представляет собой опасность из-за необходимости выезда на проезжую часть:

Земитанский мост. Май 2022 года ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Кроме того, планируется переоборудовать лестницы, создать рампы и пандусы для лучшей доступности для пешеходов, отремонтировать ограждения моста и лестниц, а также коммуникационные люки на тротуарах.

Отдельно следует подчеркнуть, что существующие трамвайные пути все-таки будут демонтированы и напоминание о старой задумке навсегда уйдет в историю.

Пока не настало время глобального ремонта, мост латают и пытаются поддерживать в безопасном состоянии для всех участников движения. Например, по мере необходимости ремонтируются ямы на проезжей части, в этом году были проведены работы по ремонту ступенек и заменены поврежденные металлические листы, скрывающие коммуникации и кабели каналов связи. Также в планах отремонтировать плитку на лестничных пролетах.

К сожалению, представитель Рижской думы Лелде Рудзика не смогла назвать точные цифры затрат на ремонт, так как "пока еще разрабатывается проект и слишком рано предоставлять информацию о решениях и стоимости".

При этом Рудзика отмечает, что капитальный ремонт моста планируется начать уже в 2023 году и завершить летом 2025 года.

Пока же мост ждет часа и начала новой жизни, представляя собой "душераздирающее зрелище", а пешеходы, велосипедисты и автомобилисты разве что не крестятся, пересекая его.

Галерея: Земитанский мост в мае 2022 года