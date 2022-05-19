Кариньш готов назначить Индриксоне министром экономики

Кариньш и Индриксоне встретились в четверг, 19 мая, чтобы обсудить наиболее важные работы в отрасли и основные приоритеты в Министерстве экономики.

В то же время премьер-министр также призывает "Для развития/За!" выдвинуть кандидата на пост министра внутренних дел, чтобы правительство могло работать в полную силу как можно скорее.

Ранее уже сообщалось, что Национальное объединение выдвинет на должность министра экономики парламентского секретаря Минэкономики Илзе Индриксоне.

НО на прошлой неделе потребовало от премьер-министра Кришьяниса Кариньша отставки министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!") в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника советским воинам в парке Победы, в противном случае обещая выйти из правительства. На этой неделе Голубева заявила о своей отставке. Кариньш в свою очередь потребовал, чтобы из-за "попытки шантажа" со стороны Нацобъединения оставил пост министр экономики Янис Витенбергс.