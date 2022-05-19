Чт, 19.05.2022
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Кариньш готов назначить Индриксоне министром экономики

Илзе Индриксоне ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") готов передать кандидатуру парламентского секретаря Минэкономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение, НО) для утверждения на должность министра экономики в Сейм, сообщили агентству LETA в бюро премьер-министра.

Кариньш и Индриксоне встретились в четверг, 19 мая, чтобы обсудить наиболее важные работы в отрасли и основные приоритеты в Министерстве экономики.

В то же время премьер-министр также призывает "Для развития/За!" выдвинуть кандидата на пост министра внутренних дел, чтобы правительство могло работать в полную силу как можно скорее.

Ранее уже сообщалось, что Национальное объединение выдвинет на должность министра экономики парламентского секретаря Минэкономики Илзе Индриксоне.

НО на прошлой неделе потребовало от премьер-министра Кришьяниса Кариньша отставки министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!") в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника советским воинам в парке Победы, в противном случае обещая выйти из правительства. На этой неделе Голубева заявила о своей отставке. Кариньш в свою очередь потребовал, чтобы из-за "попытки шантажа" со стороны Нацобъединения оставил пост министр экономики Янис Витенбергс.

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