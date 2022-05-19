Кариньш о Витенбергсе: министр должен руководить отраслью, а не отрасль министром

Премьер-министр заявил, что в кризис Covid-19, когда предприниматели обращались за поддержкой, Министерство экономики спешило оказать ее, возможно, не до конца разобравшись, как это можно сделать наиболее правильно.

"Это также отражено в том факте, что, как мы видим, лоббистские организации хорошо отзываются [о Витенбергсе]. Конечно, их отзывы позитивны, потому что у них был член правительства, который фактически всегда учитывал их мнение.

Я не думаю, что это правильно, потому что министр должен руководить отраслью, а не отрасль министром", - сказал Кариньш.

В то же время он отметил, что Витенбергс активно участвовал в решении энергетического кризиса.

Бывший министр экономики Витенбергс в ответ на заявления премьер-министра указал, что зарплаты министрам правительства, депутатам Сейма и другим государственным служащим и работающим в госсекторе обеспечивают именно предприниматели, которые платят налоги, поэтому было бы странно, если бы он, будучи министром экономики, не заботился о том, чтобы предприниматели в нашей стране могли работать, развиваться и зарабатывать деньги, в том числе на содержание этой страны.

"Мне ни на минуту не стыдно, что я защищал интересы бизнес-организаций, а не каких-то конкретных предпринимателей", - подчеркнул Витенбергс.

Оценивая события последней недели в коалиции, Кариньш отметил, что больше не должна повториться ситуация, подобная нынешней, в которой Национальное объединение (НО) путем "шантажа" потребовало отставки министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!").

"Как глава правительства я больше не могу работать в ситуации, когда один шантажирует другого или кто-то начинает шантажировать меня. Либо мы соглашаемся работать на равных, либо сотрудничества нет. Считаю, было бы совершенно безответственно просто позволить правительству развалиться", - сказал Кариньш.

Премьер-министр пояснил, что НО имело право требовать отставки того или иного министра, но делать это нужно было за закрытыми дверями. Кариньш также особо отметил работу коалиции в публичной среде, заявив, что сотрудничество за закрытыми дверями является хорошим и конструктивным, а также исключил риски того, что правительство в будущем не сможет договориться о принятии важных для государства решений.

"Ирония в том, что за закрытыми дверями все спокойны. Все конструктивны, говорят по делу, и друг друга не обвиняют. Выход в публичное пространство - и пошло-поехало", - сказал премьер-министр.

Как сообщалось, на прошлой неделе НО потребовало от премьера отставки министра внутренних дел Марии Голубевой, угрожая выйти из состава правительства в случае отказа.