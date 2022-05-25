Moderna начала доклинические испытания вакцины против оспы обезьян

Underscoring this commitment, and as #monkeypox is of global public health importance as identified by the @WHO, we are investigating potential monkeypox vaccines at a preclinical level. pic.twitter.com/4VfLrxybNn — Moderna (@moderna_tx) May 23, 2022

Впервые заражение вирусом было зафиксировано 7 мая Национальной службой здравоохранения Великобритании. Болезнь была выявлена у человека, который прибыл из Нигерии. Согласно информации ВОЗ, в мире зарегистрирован 131 подтвержденный случай.

В настоящее время SPKC следит за развитием ситуации в Латвии: до сих пор не зарегистрировано случаев оспы обезьян так же, как и в соседних странах.

Директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков указал, что в Латвии против оспы привиты те, кто родился до 1980 года, поскольку из-за минимального распространения вируса в мире не было необходимости в продолжении вакцинации и ее прекратили. Ни он, ни главный инфекционист Рижской Восточной больницы Людмила Виксна не считают, что в данный момент следовало бы возобновить вакцинацию в Латвии.

Представитель Государственного агентства лекарств Инета Попена заявила, что не существует специальной вакцины против оспы обезьян, но разработана общая вакцина против оспы, которая также защищает от оспы обезьян. Как и в других странах, в ЕС и Латвии вакцины против оспы недоступны, но рассматривается возможность их предоставления в случае необходимости. Если вопрос назреет, он будет решаться в Европейской комиссии.