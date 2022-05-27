Ивар Калныньш: "С Россией я закончил все отношения"

"С Россией я закончил все отношения. Сам туда не звоню - не хочу разочаровываться в людях", - цитирует артиста издание.

StarHit.ru пишет, что Ивар Калныньш якобы не доволен Чулпан Хаматовой, которая сначала осуждала действия российских властей, а теперь, по слухам, готова вернуться и начать прежнюю жизнь.

Актер даже якобы назвал почему Чулпан Хаматова желает вернуться в Россию - высокие цены в Латвии, низкая зарплата в театре у Алвиса Херманиса, постоянное давление и требование публичного выступления против России.

"Да уж, уходят громко хлопнув дверью, а возвращаются на цыпочках… Обрыдло мне все это, господа!" - цитирует Ивара Калныньша СМИ.

Ранее художественный руководитель Нового Рижского театра (JRT) Алвис Херманис опубликовал в Instagram запись, в которой сообщил, что получил письменную угрозу в связи с российской агрессией.