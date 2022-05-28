Сб, 28.05.2022
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Анастасия Удалова, председатель совета DLRR

"Речь шла не о вас". Янис Иесалниекс извинился за эмоциональное выступление в Сейме

Янис Иесалниекс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Депутат Сейма Янис Иесалниекс извинился за свое выступление "об оккупантах" в Сейме в четверг, 26 мая, в Twitter. Политик отметил, что речь, возможно, была слишком эмоциональной и нацменьшинства, которые действительно лояльны к Латвии, не должны ассоциировать себя с термином "оккупант".

"Прошу прощения, если мое выступление в Сейме задело представителя нацменьшинства, искренне преданного Латвии. Речь шла не о вас. Вам не стоит ассоциировать себя с термином "оккупант". В Латвии это люди, которые выражают взгляды великорусского шовинизма и недостойно относятся к латышам и Латвии", - написал Иесалниекс в Twitter.

Депутат признал, что выступление, возможно, было слишком эмоциональным и "раскрыло истории многих латышей об их детстве и юности во враждебной для латышей среде в их собственной стране. Об этом нужно говорить. Эту проблему, которая влияет на нашу социальную память, нельзя игнорировать". 

Уже сообщалось, что депутаты Сейма устроили в четверг, 26 мая, эмоциональную дискуссию, посвященную сносу памятника в парке Победы, а также других советских памятников. Большой резонанс вызвало выступление депутата Яниса Иесалниекса (Национальное объединение - НО), в котором он заявил, что ненавидит оккупантов. Выступление депутата также попало в поле зрения Службы государственной безопасности (VDD).

Некоторые коллеги по Сейму из оппозиции, а также часть общества расценили эти заявления как высказывания против русскоязычных Латвии. Оппозиционные депутаты спросили, не призывает ли Иесалниекс к этническим чисткам.

Анхелита Каменска, руководитель Латвийского центра по правам человека, отметила, что нелегко оценить, было ли сказанное депутатом незаконным.

Выступление депутата попало в поле зрения Службы государственной безопасности, однако она пока воздерживается от комментариев.

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