"Речь шла не о вас". Янис Иесалниекс извинился за эмоциональное выступление в Сейме

"Прошу прощения, если мое выступление в Сейме задело представителя нацменьшинства, искренне преданного Латвии. Речь шла не о вас. Вам не стоит ассоциировать себя с термином "оккупант". В Латвии это люди, которые выражают взгляды великорусского шовинизма и недостойно относятся к латышам и Латвии", - написал Иесалниекс в Twitter.

Депутат признал, что выступление, возможно, было слишком эмоциональным и "раскрыло истории многих латышей об их детстве и юности во враждебной для латышей среде в их собственной стране. Об этом нужно говорить. Эту проблему, которая влияет на нашу социальную память, нельзя игнорировать".

Уже сообщалось, что депутаты Сейма устроили в четверг, 26 мая, эмоциональную дискуссию, посвященную сносу памятника в парке Победы, а также других советских памятников. Большой резонанс вызвало выступление депутата Яниса Иесалниекса (Национальное объединение - НО), в котором он заявил, что ненавидит оккупантов. Выступление депутата также попало в поле зрения Службы государственной безопасности (VDD).

Некоторые коллеги по Сейму из оппозиции, а также часть общества расценили эти заявления как высказывания против русскоязычных Латвии. Оппозиционные депутаты спросили, не призывает ли Иесалниекс к этническим чисткам.

Анхелита Каменска, руководитель Латвийского центра по правам человека, отметила, что нелегко оценить, было ли сказанное депутатом незаконным.

Выступление депутата попало в поле зрения Службы государственной безопасности, однако она пока воздерживается от комментариев.