Женщину, столкнувшую в Таллинне молодую мать с перрона, приговорили к реальному сроку

В прошлую среду 41-летняя женщина подошла к ждавшей на перроне поезда 32-летней молодой матери, рядом с которой стоял трехлетний ребенок, и столкнула ее на рельсы. Руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Леа Бяренсон сказала, что, к счастью, в этот момент к станции не подходил поезд, в противном случае нападение имело бы более страшные последствия.

Сброшенная на рельсы женщина поднялась на перрон, взяла на руки ребенка и попыталась его успокоить, но нападавшая проследовала за ней и нанесла удар в лицо. После этого 41-летняя нарушительница села в поезд, шедший в сторону Балтийского вокзала, и ударила 80-летнюю пассажирку. На вокзале нарушительница вышла из поезда и ушла в неизвестном направлении. Полиция задержала ее в субботу у нее дома в Кохтла-Ярве.

"Я хочу поблагодарить всех, кто помог нам установить личность этой женщины, поскольку благодаря поступившей информации мы смогли быстро задержать нападавшую. Благодарим и тех, кто дал в полиции показания и сообщил о нападении в поезде по номеру 112. Призываю всех, кто становится свидетелем нападений в общественных местах, незамедлительно звонить по номеру 112, чтобы полиция как можно быстрее могла прибыть к нуждающемуся в помощи потерпевшему и вмешаться до того, как кто-то получит серьезные травмы".

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Хелен Кивисоо, такое безответственное и злонамеренное по отношению к другим людям поведение неприемлемо: "После задержания ей предъявили подозрение как в том, что она столкнула одну потерпевшую с перрона, так и в том, что ударила в поезде пожилую женщину. Совершение за короткий промежуток времени двух аналогичных преступлений говорит о безответственном отношении к другим людям. По ее собственным словам,

она несколько дней употребляла алкоголь и, поскольку деньги кончились, стала агрессивной. Но такое поведение невозможно простить, поэтому теперь ей придется обдумать свои поступки в тюрьме".

Если после отбытия наказания осужденная совершит новое преступление, в тюрьме она проведет и оставшийся срок. Приговор еще не вступил в силу.