Ср, 1.06.2022
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  • "Кто заплатил вам за стравливание людей?": Эйланд отвечает на провокационный вопрос

Видео ⟩ "Кто заплатил вам за стравливание людей?": Эйланд отвечает на провокационный вопрос

Музыкант Ральф Эйланд ФОТО: Zane Bitere/LETA

Музыкант Ральф Эйланд, который после российского вторжения в Украину провел как концерты в поддержку Украины, так и мирное шествие с требованием сноса памятника в парке Победы в Пардаугаве, посетил программу TV24 Uz līnijas, где ему задали провокационный вопрос.

Этой любопытной ситуацией музыкант поделился в своих социальных сетях. В студию позвонила женщина, чтобы задать вопрос в прямом эфире: "Добрый вечер! Я хотела спросить у Ральфа Эйланда. Кто и сколько заплатил вам за стравливание людей? И сине-желтый букет, который он держал в руках, выглядел, мягко говоря, смешно".

Недолго думая, музыкант с юмором ответил: "Да, привет! Мне заплатил ваш муж. Он еще не признался вам в этом, но перевел деньги мне. Просто ему дома вы действовали на нервы, и он хотел как-то вам отомстить".

Видео вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Сам Эйланд пишет в видео: "Тот момент, когда вы звоните, чтобы задать глупые вопросы во время телешоу в прямом эфире".

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