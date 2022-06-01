Видео ⟩ "Кто заплатил вам за стравливание людей?": Эйланд отвечает на провокационный вопрос

Этой любопытной ситуацией музыкант поделился в своих социальных сетях. В студию позвонила женщина, чтобы задать вопрос в прямом эфире: "Добрый вечер! Я хотела спросить у Ральфа Эйланда. Кто и сколько заплатил вам за стравливание людей? И сине-желтый букет, который он держал в руках, выглядел, мягко говоря, смешно".

Недолго думая, музыкант с юмором ответил: "Да, привет! Мне заплатил ваш муж. Он еще не признался вам в этом, но перевел деньги мне. Просто ему дома вы действовали на нервы, и он хотел как-то вам отомстить".

Видео вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Сам Эйланд пишет в видео: "Тот момент, когда вы звоните, чтобы задать глупые вопросы во время телешоу в прямом эфире".

Напомним RUS TVNET вел репортаж с шествия

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