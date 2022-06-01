Ср, 1.06.2022
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Звезда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин.
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Дима Билан впервые высказался о событиях в Украине

Дима Билан ФОТО: Кадр из видео

Впервые с начала войны в Украине певец высказался о ситуации. Дима Билан сказал, что готов помогать жителям Донбасса, а также признался, что раньше не уделял внимания новостям из Украины.

По его словам, все новости по этой теме проходили мимо него, и только сейчас до певца начинает доходить понимание сути событий.

"Сейчас все говорят про восемь лет. Я не знаю, как так получилось, но в моем информационном поле эта тема была по касательной. При всем своем кругозоре и интересах, будь то лесные пожары или какие-то благотворительные акции, меня это каким-то образом обошло стороной. Вот сейчас задним числом я уже начинаю понимать, начинаю копать", - сказал Билан СМИ.

При этом музыкант не высказал своего отношения к войне, идущей в Украине, а ограничился общими рассуждениями: "Это действительно трагедия. И я согласен с тем, что на это надо было обращать внимание. Адресной помощи Донбассу у меня пока не было, но если нужна будет моя поддержка - творческая, какая угодно, вы только скажите", - заявил певец.

Ранее о той или иной своей позиции заявляли многие деятели культуры, певцы, музыканты, актеры. Например, Максим Галкин, Юрий Шевчук и другие выступили против войны, а некоторые, в том числе Владимир Машков и Дмитрий Певцов, поддержали действия властей.

Также с требованиями заявить о своей позиции к российским музыкантам обращались артисты из других стран.

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