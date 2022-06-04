Сб, 4.06.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Эстония: Лихуласский стрелок покончил с собой в тюрьме

Микка Таррасте в суде ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Пожизненно заключенный Микк Таррасте, убивший двух человек в Лихула , покончил жизнь самоубийством в тюрьме, пишет Rus.Postimees.

Пресс-секретарь Министерства юстиции Лийз Лумисте подтвердила, что Таррасте покончил с собой в тюрьме, но сообщила, что на данный момент никаких дополнительных комментариев дать нельзя.

6 июня 2020 года 32-летний Микк Таррасте застрелил 40-летнего Вирго Рягастика, который преследовала его на мотоцикле, на дороге Тууди-Раудтеэ в деревне Валусте волости Ляэнеранна.

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