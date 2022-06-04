К зиме полностью заполнить Инчукалнское газохранилище не получится

Обычно летом коммерсанты закачивают в Инчукалнское газохранилище природный газ на зиму. В последние годы до начала отопительного сезона в хранилище было минимум 17 тераватт-час. На данный момент закачено 8,8, однако до обычного уровня его, скорее всего, наполнить не удастся.

Так как российский газ в Латвию не поступает, за исключением транзитных потоков в Калининград, единственным источником газа в регионе остался Клайпедский терминал сжиженного природного газа.

Даже в случае, если газ из терминала непрерывно поступал бы в Латвию, мощность литовско-латвийского соединения до конца октября позволила бы вывести на единый рынок Латвии, Эстонии и Финляндии примерно 9,5 тераватт-часа. Это меньше, чем эти страны обычно потребляют в этот период.

В последние два года среднее потребление с июня по конец октября превышало 12,5 тераватт-часа, и в такой ситуации Инчукалнское хранилище даже опустошалось, а не наполнялось.

В этом году потребление снизилось, однако, даже если принять, что все лето и в первые месяцы осени оно будет на треть меньше и не превысит 8 тераватт-час, в Инчукалнском подземном газохранилище на начало сезона может быть 10 тераватт-час, или на 40% газа меньше, чем в прошлом году.

Латвии на зимний период теоретически этого хватит, однако хранилище используют и другие страны и неизвестно, насколько большая часть предусмотрена для потребителей какой страны.

Председатель правления оператора хранилища Conexus Baltic Grid Улдис Барисс рассказал, что надеется на еще больший спад потребления в мае, кроме того, в отличие от других лет, поток из литовского Conexus будет обеспечен и в зимний период. Однако он признает, что в любом случае ситуация без нового источника газа будет сложной.