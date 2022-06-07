Он не сдался. И теперь учит этому нас

В субботу, 4 июня, в кинотеатре Splendid Palace в Риге прошла премьера фильма Māksla nepadoties ("Искусство не сдаваться"). Документальная драма посвящена жизни молодого парня из города Бауска, который после несчастного случая оказался в инвалидном кресле. Этот фильм о Мареке, оптимизме, искусстве, а главное - о каждом из нас, о том, как важно овладеть искусством не сдаваться.

RUS TVNET побывал на премьере фильма, но, признаться, по ощущениям это было нечто большее, чем просто поход в кино. Это целый опыт, который пережил каждый зритель.

Зал кинотеатра был практически переполнен. Но внимание привлекло даже не это, а то, насколько зрители были нарядные, в воздухе витало ощущение праздника. Складывалось впечатление, что сейчас начнется театральное представление.

Гости премьеры фильма Māksla nepadoties ФОТО: Lauris Vīksne

На сцену вышли два ведущих - друзья Марека, пожелавшие зрителям впитать заготовленную для них красоту и тепло. Далее - взаимодействие с аудиторией: зрителей просили назвать цифры, как выяснилось, таким образом определяли счастливчиков, которых позднее пригласили на сцену для вручения тематических подарков, связанных с фильмом. С подарками ушли и те, у кого на день премьеры выпал день рождения.

Ведущие также поделились фактами о фильме, на премьеру которого все собрались. Например, съемки проходили в 22 локациях, а в его производстве участвовали 57 человек, у которых параллельно с картиной была обычная работа, семьи и многое другое, но они вызвались помочь, чтобы этот проект получился.

Подарки зрителям на премьере фильма Māksla nepadoties ФОТО: Lauris Vīksne

На сцену вышли и авторы идеи фильма, а также главные организаторы проекта - Ричард Залуцкис и Улдис Габерс. Их встретили овациями. Молодые люди поблагодарили каждого, кто пришел, каждого члена команды, а также Марека за то, что он разрешил снять этот фильм.

Улдис закончил свою речь словами:

"Это нечто большее, чем просто фильм о жизни Марека".

​Фильм о Мареке - это документальная драма, условно разделенная на две переплетающиеся между собой части: в одной - разговоры с Мареком, его мамой, лечащим врачом, эрготерапевтом и друзьями детства уже после травмы, в другой, художественной, - жизнь героя до трагедии, его работа в больнице, вечеринки, а также любовная история, которой отвели особую роль. Самые эмоциональные моменты, безусловно, - это монологи Марека и его мамы, мысли перед травмой, переживания мамы во время звонка от врачей - зритель буквально становится свидетелем это.

Премьера фильма Māksla nepadoties ФОТО: Lauris Vīksne

Также в фильме присутствовали вставки со статистическими данными, показывающими, сколько подобных случаев происходит в Латвии.

Еще до начала титров зал начал аплодировать стоя.

Аплодисменты на премьере фильма Māksla nepadoties ФОТО: Lauris Vīksne

После показа на сцене появился Марек в сопровождении жены. Речь. Молодой художник сходу признался, что очень переживает, поблагодарил Ричарда и всю команду и в свойственной ему манере пошутил:

"Я надеюсь, что вам понравился фильм, а если нет, то извините".

Марек Одуминьш и его супруга на премьере фильма Māksla nepadoties ФОТО: Lauris Vīksne

В своей речи Марек сделал большой акцент на Бога и веру в него. Как признался молодой человек, Бог помог ему в разных ситуациях и трудностях, он никогда не оставил и не покинул Марека.

"Никто не сказал, что жизнь будет легкой. Она - сложная, в ней будут трудности. И если ты падаешь, ты должен верить, ты должен встать и идти дальше. Это и есть искусство не сдаваться", - закончил свою речь Марек.

Вечер завершился благодарностями маме Марека. Ей подарили букет цветов, добавив, что она - героиня, потому что не сдалась.

Петерис Упелниекс на премьере фильма ФОТО: Lauris Vīksne

"Этот фильм о каждом из нас! Ведь каждый из нас принимал в своей жизни решение не сдаваться!" - заключили ведущие вечера.

Последним аккордом официальной части стало выступление одного из композиторов фильма Māksla nepadoties Петериса Упелниекса, исполнившего саундтрек Jālido.

В фойе кинозала были представлены картины Марека. Там же разместили и фотозону - именно здесь после премьеры расположился Марек, готовый пообщаться и сфотографироваться с каждым, кто пришел.

После фильма многие зрители остались пообщаться, делясь своими впечатлениями о премьере и вечере.

"Я рад быть частью этого, ведь верю, что это не просто какой-то фильм, а реальная ценность, которая может изменить другие жизни!" - поделился с RUS TVNET ведущий вечера Эрланд Залуцкис.

"Это было впечатляющее! Я знаю всех, кто участвовал в фильме, и это здорово, что обычные люди могут показать что-то настолько необычное. И, как прозвучало со сцены, этот фильм о каждом из нас", - добавила зрительница Анна Гринфелде.

"Мне очень понравилось ощущение после фильма - ты можешь не знать человека, но, смотря его историю, ты с ним словно знакомишься и понимаешь, что да, он - уникальный, но таких людей много. И главная мысль этого мероприятия заключается в том, что каждый из нас может задуматься о своих испытаниях,

это мотивирует задуматься и о том, что он [Марек] когда-то не сдался, но и я когда-то не сдался", - поделился своими мыслями еще один зритель Юрий Лысюк.

Режиссер и автор идеи Ричард Залуцкис признался, что очень переживал перед премьерой. Однако после - спокойно выдохнул, понимая, что ничего уже изменить нельзя.

"Я это сделал для Марека. Первое, что я сделал, подошел к нему. Ему понравилось! Для меня это было решающим", - признался Ричард. Отзывы, по словам молодого режиссера, пока хорошие.

Сам Марек признался, что во время фильма заплакал, эмоции переполняли его. Его очень удивила реакция зала - он не ожидал, что зал встанет и будет долго аплодировать.

Галерея: Премьера фильма Māksla nepadoties