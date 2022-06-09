Первая леди Коста-Рики латышка Сигне о своем новом статусе, отношении народа и супруге

Как себя ощущает Сигне? "Я получила очень большую поддержку от людей Коста-Рики, добрые пожелания и доверие. Люди тут искренние и открытые - если видят президента и меня, первую леди, подходят и говорят: "Да поможет вам Бог, удачи вам! Мы так благодарны, что у нас есть такая первая леди!". И это накладывает большую ответственность. Я должна работать от всего сердца, используя свой опыт, чтобы мы могли сделать что-то на благо государства. Я решила, что моя работа будет связана с детьми - защита детей, образование, культура, здоровье", - рассказала по Zoom в интервью журналу Ieva Сигне Зейкате.

Сигне Зейкате ФОТО: Reuters/ScanPix

Сигне встретилась с Родриго на работе во Всемирном банке. Что обоих сблизило? "Мы знали друг друга давно, прежде чем наши отношения начали развиваться, но примерно в 2010 году и он, и я достигли точки в личной жизни, мы оба были открыты для новых отношений и смотрели друг на друга по-разному.

Но мы не торопились, вначале у нас был полуденный чай и обед вместе, где мы много разговаривали.

Родриго - очень интересный и эрудированный мужчина с хорошим чувством юмора - я в него влюбилась через это. Он очень любит жизнь и открыт, Родриго интересуется историями жизни людей, всегда заводит разговоры. Живя не в Латвии, я тоже стала более открытой, но я более замкнутая и интровертная", - рассказывает Сигне о своем муже.

Джилл Байден и Сигне Зейкате ФОТО: AFP / Scanpix

Сигне допускает, что Родриго был очарован ее спокойствием, уравновешенностью, женственностью и добротой. "Я думаю, мы дополняем друг друга -

когда в нем все кипит, слушаю, даю покой.

Но у меня также есть собственная карьера, и я могу чувствовать себя наравне с ним. Также важно, чтобы Родриго мог доверять мне. Он может идти бороться, зная - есть женщина, которая позаботится о том, чтобы его ребенок был счастлив, а дома все было хорошо", - подчеркивает Сигне.

Полное интервью читайте в журнале Ieva.

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