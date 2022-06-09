Пт, 10.06.2022
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  • Мама уговорила Мишу уехать из Мариуполя, пообещав чудо. И оно случилось

Видео ⟩ Мама уговорила Мишу уехать из Мариуполя, пообещав чудо. И оно случилось

Джон Сина и семья Миши Рогожина ФОТО: Скриншот из видео

Мише Рогожину из Мариуполя 19 лет. У него синдром Дауна. Чтобы уговорить его покинуть родной город, маме пришлось придумать легенду о том, что в конце пути его будет ждать его кумир - рестлер и актер из США Джон Сина. Невероятно, что случилось дальше. 

Мама Миши рассказала, что у того в их мариупольской квартире были плакаты с изображением Джона, однако жилой дом, в котором они жили, уничтожили российские военные. "Мотивационная фантазия" про ожидающего Мишу Сину помогла уговорить молодого человека на переезд, но, оказавшись в мае в Нидерландах, тот понял, что его обманули, и очень расстроился.

Однако о своем необычном фанате из статьи для The Wall Street Journal узнал сам Сина, который решил осуществить его мечту. "Я не хотел, чтобы сын плохо думал о матери, которая сделала все, чтобы спасти его. Даже пошла на обман ради спасения собственного ребенка. Я приехал, чтобы сказать Мише лично, как сильно меня тронула история их семьи, - рассказал актер. - У меня было три выходных дня, и я решил, что нужно провести день с ними".

Сина встретился с Мишей в центре для беженцев в Нидерландах, где временно проживает семья. "Миша, очень рад познакомиться, я проделал долгий путь, чтобы встретиться с тобой", - сказал Сина молодому человеку при встрече. Мама мальчика говорит, что впервые после отъезда из Мариуполя увидела улыбку на лице сына. Сам Сина подчеркнул, что это была "чертовски особенная встреча", и подарил не умеющему говорить 19-летнему Мише пояс World Wrestling Entertainment (WWE).

Миша же показал рестлеру свою спальню, померился с ним мускулами и даже показал фирменное движение Джона - провел рукой перед лицом.

"Это была отличная возможность встретить нового друга", - сказал в итоге Сина.

Видео: Джон Сина встречается с Мишей Рогожиным

Джон Сина (45 лет) - американский рестлер и киноактер, наряду с Риком Флэром имеющий наибольшее количество мировых чемпионских титулов в истории рестлинга - 16. Среди его работ в кино - "Форсаж 9", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Девушка без комплексов", сериал "Миротворец" и другие

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