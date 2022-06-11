Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ в России

Согласно этому закону, выплаты компенсаций по решениям ЕСПЧ, вынесенным до 15 марта, могут осуществляться исключительно в рублях и только на счета в российских банках. Россия будет производить выплаты до 2023 года.

Постановления Страсбургского суда теперь не будут являться основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

Закон был принят Госдумой РФ после того, как в середине марта Россию исключили из Совета Европы и ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против РФ.

Напомним, Москва во вторник, 15 марта, объявила о своем выходе из Совета Европы, который принял официальное решение об исключении России, предприняв беспрецедентный шаг в связи с начатой войной России против Украины.