Эстония подарит Украине автобусы: первые пять направились в Бучу

"В рамках первой партии мы отправим пять автобусов в Бучу в Киевской области, но все планируем отправить в Украину более 30 автобусов", - пояснил гендиректор Департамента транспорта Кайдо Падар. Автобусы отправят в ответ на поступившую из Украины просьбу о помощи.

Буча привлекла значительное внимание со стороны СМИ, она потерпела существенные разрушения из-за военных действий и нуждается в помощи в том числе для восстановления транспорта.

Вице-канцлер МИД по внешней экономике и вопросам сотрудничества по развитию Андрес Рунду сказал, что потребности Украины в помощи велики, а за время войны они только возрастут. "Эстония готова всесторонне помогать Украине и мы рады отметить, что в виде отправленных сегодня автобусов можем предложить практическую помощь, в которой испытывают значительную потребность. Особенно приятно отметить, что мы можем сделать это в сотрудничестве нескольких ведомств и частной компании. Мы обязательно продолжим оказывать Украине помощь в пределах возможностей и в соответствии с потребностями", - подчеркнул он.

В Украину отправят использовавшиеся в Эстонии автобусы Iveco Irisbus Crossway, которые также называют "облачными автобусами".

"Это 10-летние автобусы, которые при поддержке частного сектора прошли необходимый ремонт и обслуживание и теперь готовы к новой службе на благо народа Украины", - сказал Падар.

По словам Падара, после обслуживания автобусы пригодны для пассажирских перевозок. По его словам, с помощью пожертвованных автобусов Эстония может внести вклад в практическое восстановление важной услуги в Украине. "Если у нас имеются обладающие пользовательской ценностью ресурсы, необходимые для восстановления жизни в Украине, то почему бы не отправить их туда, где они нужнее всего".