Видео ⟩ Пес спалил кухню в доме своего хозяина и удрал

На камеру видеонаблюдения попал момент, когда собака встала на задние лапы и коснулась плиты передними лапами.

Пожар произошел в 8:40 утра. После обследования места происшествия сотрудники пожарной службы пришли к выводу, что пес нажал выключатели на плите и зажег огонь. На конфорке стояла сковорода с остатками вчерашнего ужина. Жир на сковороде загорелся.