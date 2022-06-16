Видео ⟩ Пес спалил кухню в доме своего хозяина и удрал
Собака в Миссури, США, устроила пожар в доме своих хозяев, пока тех не было дома. Питомец нечаянно включил плиту. Об этом сообщает Limon.ee со ссылкой на телеканал FOX10.
На камеру видеонаблюдения попал момент, когда собака встала на задние лапы и коснулась плиты передними лапами.
Пожар произошел в 8:40 утра. После обследования места происшествия сотрудники пожарной службы пришли к выводу, что пес нажал выключатели на плите и зажег огонь. На конфорке стояла сковорода с остатками вчерашнего ужина. Жир на сковороде загорелся.
Когда начался пожар, хозяев не было дома. В здании оставались лишь две собаки. Дым заметили соседи и вызвали пожарных. Обеих собак спасли, но дом теперь придется ремонтировать.
Смотрите видео!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!